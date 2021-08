Un Posto al Sole si ferma, salta la messa in onda di giovedì 26 agosto: ecco il perché del blocco Rai

Nella prima serata di giovedì 26 agosto, salterà il consueto appuntamento con un nuovo episodio di Un Posto al Sole. Ecco spiegato il motivo.

Purtroppo i fan più accaniti della serie ambientata a Palazzo Paladini dovranno aspettare venerdì 27 agosto per rivedere i loro personaggi preferiti alle prese con coinvolgenti avventure e affascinanti storie d’amore.

Perché Upas non andrà in onda

A sostituire Un Posto al Sole in via del tutto speciale, invece, ci saranno le ragazze della nazionale italiana di pallavolo impegnate nei Campionati Europei tra Serbia, Croazia, Romania e Bulgaria. In particolare a partire dalle 20:00 in onda su Rai 3 avremo modo di assistere alla partita Italia – Svizzera. Attualmente le ragazze della nazionale, capitanate da Miriam Sylla e guidate dal commissario tecnico Davide Mazzanti, si trovano prime a pari merito con la Croazia nel girone C.

La nazionale italiana di volley femminile

Dopo la delusione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in cui la nazionale è uscita ai quarti di finale contro una Serbia decisamente in forma, le ragazze sembrano pronte a rifarsi. A dimostrarlo gli ottimi risultati ottenuti finora che le vedono ancora imbattute dopo 4 partite con un totale di 12 punti.

Anticipazioni Un Posto al Sole

Per scoprire invece le nuove avventure dei personaggi di Un Posto al Sole bisognerà aspettare venerdì 27 agosto. Durante l’episodio vedremo Clara affrontare un momento di crisi a seguito dell’incontro con Alberto. Il Palladini infatti, farà alla donna una dichiarazione che non potrà passare inosservata. Ma come si muoverà adesso la Curcio? Crederà alle parole di Alberto? E cosa dirà a Patrizio? Insomma per la donna è un periodo di forti cambiamenti, indubbiamente segnato dall’incidente di Federico. Clara non sarà l’unica a dover fare i conti con i suoi sentimenti, infatti anche Silvia, tornata dalle vacanze con Michele, dovrà capire cosa prova per Giancarlo.