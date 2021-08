La Regina Elisabetta furiosa con Harry e Meghan passa all’attacco: pronta a portarli in tribunale

Non sembra avere una fine la faida interna che vede coinvolta la famiglia dei Windsor. Adesso, però, la situazione sta nuovamente per cambiare a causa di una decisione presa proprio dalla regina.

Dopo la scelta di Harry e Meghan di lasciare Buckingham Palace, nella royal family britannica si è creata una vera e propria frattura. Ora, però, come riportato dal The Sun, la regina Elisabetta è pronta a ingaggiare una squadra di avvocati per difendersi, eventualmente, da nuovi attacchi sferrati dai duchi di Sussex. Ecco che cosa sta succedendo.

L’esasperazione della regina

In molte famiglie, come spesso accade, si vivono momenti di tensione dovuti a incomprensioni di varia natura. Se questo, però, avviene all’interno della famiglia reale d’Inghilterra, l’opinione pubblica acquista un ruolo di rilevante importanza. La regina Elisabetta non ci sta e, come rivelato in un’esclusiva del The Sun, è pronta a schierare degli avvocati in difesa della sua famiglia contro le accuse diffamatorie lanciate da Meghan e Harry.

A far tremare il trono reale è stata in special modo l’intervista dei duchi rilasciata alla giornalista Oprah Winfrey, durante la quale Meghan ha raccontato la sua verità inerente all’allontanamento dal palazzo e alla decisione di trasferirsi in America. Dopo tutte le vicissitudini che si sono susseguite a Buckingham Palace, una fonte molto vicina alla regina ha rivelato quanto segue: “È esasperata per i ripetuti attacchi, la sensazione è che sia giunta al limite”. Gli avvocati ingaggiati da Elisabetta, come rivelato dalla suddetta indiscrezione del The Sun, starebbero già lavorando a un possibile strategia di difesa.

L’incombenza di una nuova minaccia

Credevate fosse finita? E invece no. L’intervista rilasciata a Oprah dal secondogenito di Lady D e Meghan Markle non è l’unica cosa che preoccupa la regina. Nel 2022, infatti, è prevista l’uscita di una biografia scritta interamente da Harry. Cosa porterà alla luce il duca di Sussex nel suo libro è ancora top secret, ma nell’eventualità che vengano resi pubblici affari che, invece, dovrebbero restare privati, gli avvocati della corona stanno ipotizzando di inviare un avvertimento alla Penguin Random House, la casa editrice a cui è stata affidata la pubblicazione del libro.

Riguardo questa nuova minaccia, la fonte vicina alla regina Elisabetta ha affermato: “C’è un limite alla sopportazione. La regina e la famiglia reale stanno contattando un avvocato. Harry e Meghan saranno informati e sapranno che altri attacchi non saranno più tollerati”. Come proseguirà la vicenda è tutto da vedere. L’unica cosa certa, tuttavia, è che lo scontro è appena iniziato, e per la famiglia reale si prospettano momenti tutt’altro che facili.