Il Paradiso delle signore clamoroso spoiler: Giulia Arena punzecchia e…

Il Paradiso delle Signore è la serie televisiva più amata della Rai degli ultimi tempi. Va in onda dall’8 dicembre 2015 e tuttora è in corso. Il merito è senza dubbio dell’avvincente storia e del formidabile cast. Secondo fonti attendibili pare che una delle coppie più amate presto convolerà a nozze. Ecco di chi si tratta.

La domanda dell’attore de Il Paradiso delle Signore

L’attore Pietro Masotti ha ottenuto ulteriore successo da quando è entrato a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore. Essendo un personaggio pubblico, ha un profilo Instagram molto seguito ed è lì che ha fatto un annuncio. Ha riferito di essere tornato sul set della serie televisiva, ma per ora si sta godendo le meritate vacanze. A breve la pausa estiva terminerà, dunque tornerà a studiare il copione. Poi ha aggiunto che la sesta stagione andrà in onda a partire da lunedì 13 settembre. Questa notizia è sempre stata data dall’attore che presta il suo volto a Marcello Barbieri. “Cosa vi aspettate che combinerà nella prossima stagione?”, ecco la domanda che ha posto ai suoi follower, ma non è passata inosservata la risposta data da Giulia Arena, cioè l’attrice che interpreta Ludovica Brancia di Montalto la fidanzata del suo personaggio. Ecco cosa ha lasciato intendere.

“Prima o poi dovremo pur venderla”

Da 4 anni Giulia Arena, ex Miss Italia, è diventata uno dei personaggi di spicco della soap opera. Da sempre ha fatto sognare gli italiani con la sua storia d’amore con Marcello. Nonostante si siano detti di allontanarsi l’uno dall’altra, non sono riusciti a mantenere la promessa. Che tempo fa l’attrice ha dichiarato di avere un buon rapporto con Masotti. Infatti gli è stato vicino in alcuni momenti delle riprese per via di alcune crisi dovute dall’ansia. “E dopo un paio di ore di ritardo, è arrivato disperato, ma alla fine ha portato a casa delle belle scene”, così aveva scritto sui social. I due sono molto complici al di fuori dal set, una complicità confermata dal botta e risposta avvenuto di recente su Instagram. Alcuni utenti social hanno confessato di fare il tifo per Salvatore Amato, affinché possa sposare Ludovica. Giulia ha taggato il suo collega scrivendo testuali parole: “Prendi nota”. Poi ha lasciato intendere che prima o poi dovranno vendere la Villa Brancia. Non è chiaro se i loro personaggi avranno un futuro della sesta stagione, fatto sta che per scoprirlo non resta altro da fare che attendere.

Cambio orario, palinsesto rivoluzionario

La prossima stagione andrà in onda a partire dalle 15:55 di lunedì 13 settembre. Gli alti vertici della Rai hanno preso questa decisione dal momento che ad aprile Il Paradiso delle Signore ha ottenuto il 19,33% di ascolti. Un risultato che ha dato tante gratificazioni agli attori e produttori della serie della serie televisiva.

