Love is in the Air, anticipazioni lunedì 23 agosto: la scelta di Eda

In attesa del nuovo episodio di Love is in the Air, in onda nel pomeriggio di lunedì 23 agosto, ecco alcune anticipazioni sulle vicende che vivranno i protagonisti.

Trasmesso per la prima volta nel luglio del 2020, Love is in the Air è una serie televisiva turca che racconta le avventure di Eda Yildiz, giovane proveniente da una famiglia povera che deve lottare per raggiungere i propri obiettivi. Attualmente la serie è giunta alla seconda stagione per un totale di 156 episodi.

Anticipazioni Love is in the Air

Nel nuovo episodio di Love is in the Air, Eda e Serkan sono nuovamente alle prese con questioni di lavoro. Infatti i due devono rientrare in ufficio per discutere e affrontare un importante riunione. Una volta arrivati Eda mostra un contratto all’architetto il quale sembra essere disposto a fare qualsiasi cosa dica la giovane, per questo motivo accetterà il contratto senza nemmeno leggerlo. Ma di cosa si tratterà? Per scoprirlo non resta che aspettare il nuovo episodio in onda alle 15:30 su Canale 5.

I protagonisti di Love is in the Air

Tra i punti di forza di Love is in the Air possiamo indubbiamente citare i personaggi e in particolare Eda, interpretata dall’attrice Hande Ercel, e Serkan, interpretato da Kerem Bursin. Entrambi sono due attori di turchi noti per aver preso parte a diverse produzioni di successo. Hande e Kerem, oltre ad essere sentimentalmente legati nella serie in onda su Canale 5, hanno una relazione nella vita reale nata nell’aprile del 2021 proprio sul set di Love is in the Air.

LEGGI ANCHE—>Can Yaman “sostituito”, non è più il bello del reame: chi ha preso il suo posto

Il successo di Love is in the Air

Dopo il successo ottenuto in Turchia, Love is in the Air sembra stia registrando ottimi risultati anche in Italia, dove viene trasmessa dal maggio del 2021. A confermare l’apprezzamento da parte del pubblico da casa sono gli ascolti che si sono mantenuti su una media di più un milione di telespettatori per episodio con un leggero calo dettato dal periodo estivo, riuscendo comunque a tenere testa e in alcuni casi superare altri titoli storici.