Gianni Sperti la confessione arriva dopo anni, finalmente la verità

Gianni Sperti, in un botta e risposta con un utente Instagram, ha rivelato un suo segreto. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato dei suoi presunti ritocchi estetici. Ecco le sue parole.

Le parole di Gianni Sperti

Lui è uno dei personaggi televisivi più amati dal grande pubblico, protagonista, ormai da quasi 20 anni, in veste di opinionista, del programma cult di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dal prossimo lunedì 13 settembre lo rivedremo negli studi di Cologno Monzese al fianco di Tina Cipollari. Stiamo parlando chiaramente dell’ex ballerino Gianni Sperti. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, Sperti, pressato dai suoi fans, ha dovuto ammettere un suo segreto.

Un utente, commentando uno scatto pubblicato su Instagram da Sperti, ha scritto: “Ancora ritocchini? Hai stravolto il visto”. La risposta dell’opinionista di Uomini e Donne non si è fatta attendere: “Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Ho rifatto il minimo indispensabile”.

L’ammissione dell’opinionista di Uomini e Donne

Da diverso tempo alcuni protagonisti del programma di Maria De Filippi, come Tina Cipollari, Gemma Galgani, o lo stesso Gianni Sperti, sono bersagliati di domande circa un loro presunto ricorso ai bisturi. Ma è la prima volta che l’ex ballerino lo ammette pubblicamente. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha commentato le parole di Sperti: “Rifatto lui? Per carità si è sempre schernito, poi di fronte all’evidenza dei fatti l’ha ammesso”.

E ancora: “Sapere se si sia rifatto o meno non sono certo fatti nostri, ma nel momento in cui si sale su un palco bisogna mettere in conto tutto, anche le domande di chi ti vuole bene. Se si sente bene così ha fatto quello che doveva fare”. Sperti non ha specificato quali sarebbero nello specifico i ritocchini, ma in molti sostengono che questi riguardino la bocca e gli zigomi dell’ex ballerino.