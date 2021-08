Rosalinda Cannavò e la dedica sui social che spiazza i fan: “Avevo bisogno di te…”

L’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha pubblicato una bellissima dedica sui social. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il post di Rosalinda Cannavò

Loro sono stati due grandi protagonisti della scorsa stagione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’attrice Rosalinda Cannavò nella casa più spiata d’Italia ha ritrovato se stessa, ma anche l’amore con il figlio di Walter Zenga, Andrea. La coppia, dopo la fine dell’esperienza tra le quattro mura di Cinecittà sembra destinata ad approdare a Temptation Island Vip, ma il tutto – almeno per quest’anno – è naufragato. Oggi i due sono più innamorati che mai e non lo nascondono di certo agli occhi dei loro tantissimi fans.

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Rosalinda Cannavò ha scritto una bellissima dedica per Andrea Zenga. Ecco le sue parole: “Sei arrivato nella mia vita in un momento in cui tutto andava bene. Stando sola con me stessa ho acquisito l’importanza di bastarsi. È più facile stare insieme quando hai ‘bisogno di qualcuno a cui aggrapparti’. La ‘nuova me’ non aveva più bisogno di una persona qualsiasi che fosse il suo sostegno. Avevo bisogno di te, perché ero già felice ma con te ho scoperto di esserlo ancora di più”.

Carriera di Rosalinda Cannavò

Classe ’92, nata a Messina, Rosalinda Cannavò ha debuttato ad appena 16 anni nel mondo della recitazione con lo pseudonimo di Adua Del Vesco. Ha recitato nelle fiction Il peccato e la vergogna, Furore e Il bello delle donne…alcuni anni dopo. Al cinema ha interpretato una giovane Veronica Lario nel film Loro, di Paolo Sorrentino.

Lo scorso anno ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, giungendo settima, battuta al televoto da Stefania Orlando. Durante la sua permanenza in casa ha maturato la volontà di rinunciare al suo nome d’arte.