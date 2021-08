Ilary Blasi beccata al mare in bikini leopardato, piovono critiche: “Orrendo”

La conduttrice Ilary Blasi, si è mostrata con un costume che però non sembra aver conquistato i suoi fans: ecco cosa è successo.

Il bikini di Ilary Blasi

Lei è una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano, reduce dal successo al timone de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando chiaramente di Ilary Blasi, che si stata godendo le vacanze nella storica residenza della famiglia Totti a Sabaudia. Insieme a suo marito Francesco Totti e ai figli, Cristian, Chanel e Isabel, la bellissima coppia, amatissima dal grande pubblico, sta ricaricando le pile in vista di settembre. Una delle fan-page della conduttrice, ha pubblicato uno scatto di Blasi, che sulla spiaggia ha indossato un bikini leopardato.

Pantaloncini nero abbinato, quello che pare non aver raccolto il gradimento dei followers della conduttrice è l’ampia apertura del bikini. Nonostante Ilary Blasi sia in gran forma, qualcuno ha criticato la scelta dell’outfit per la spiaggia, tanto da definirlo: “Orrendo”.

La nuova stagione televisiva

Ilary Blasi debutterà già dal prossimo settembre con il nuovo show in prima serata su Canale 5, Star in the stars. Per la stagione televisiva 2021/2022, invece, non ci sarà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. L’auspicio di Ilary Blasi di bissare il successo di quest’anno, al fianco di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Massimiliano Rosolino è stato deluso.

Non sono chiari i motivi dell’esclusione dal prossimo palinsesto Mediaset del reality show. Ad ogni modo, il Biscione ha dato più volte prova di puntare molto sulla conduttrice. E’ probabile che rivedremo Ilary Blasi al timone, il prossimo anno, di un nuovo format.