Uomini e Donne, nozze a sorpresa per l’ex dama del trono over: “Da oggi sarò tutto l’amore che posso”

La notizia ha spiazzato Cologno Monzese: l’ex dama del trono over è convolata al nozze con il suo compagno: ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’ex dama Daniela Di Napoli

Lei è stata una delle protagoniste delle scorse stagioni di Uomini e Donne, programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando dell’ex dama del trono over Daniela Di Napoli. Dapprima, si era avvicinata – come certamente ricorderanno i telespettatori della trasmissione cult in daytime Mediaset – a Simone Bolognesi. Poi, in seguito, ha frequentato Riccardo Guarnieri e Saul. Di Napoli, inoltre, spesso e volentieri, ha battibeccato in studio con la dama torinese Gemma Galgani.

Più di una volta, infatti, Daniela Di Napoli ha puntato il dito contro la storica dama di Uomini e Donne. Alla fine, Di Napoli, non è riuscita a trovare l’amore negli studi di Cologno Monzese, ma non è più tornata nella trasmissione di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza in tv, l’ex dama ha continuato a cercare il suo amore e lo ha trovato. Il 24 agosto scorso, infatti, è convolata a nozze.

Daniela Di Napoli oggi

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Daniela Di Napoli ha scritto: “24/08/2021. Da oggi chiamatemi signora De Cesaris. Da oggi ti chiamerò mio marito. Da oggi sarà tutto uguale a prima ma meno di pesante. Da oggi sarà tutto l’amore che posso. E tutto grazie a te. Grazie amore mio”. Di Napoli ha sposato Emiliano De Cesaris, personal trainer.

Da quanto si apprende dai post social, Daniela Di Napoli, dopo la fine della sua avventura a Uomini e Donne, ha ripreso il suo lavoro di dipendente presso le Poste e barlady la sera. Oggi l’ex dama è più felice che mai e si gode il suo grande amore.