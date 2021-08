Scene da un Matrimonio, ecco le prime immagini del nuovo programma condotto da Anna Tatangelo su Canale 5

La cantante Anna Tatangelo è pronta a debuttare nel pomeriggio di Canale 5 con il nuovo programma Scene da un Matrimonio. Ecco le prime immagini.

Il nuovo programma di Canale 5

Lei è una delle cantanti più amate dal grande pubblico, autrice di diversi grandi successi musicali. Stiamo parlando di Anna Tatangelo che presto, a settembre, vedremo al timone del nuovo programma Mediaset, Scene da un matrimonio. Dopo aver convinto, nel ruolo di giurata, pubblico e critica nel programma condotto da Michelle Hunziker, All Together Now, la cantante è finalmente alla grande prova. Il nuovo contenitore domenicale ideato da Pier Silvio Berlusconi, che prevede anche Silvia Toffanin condurre un nuovo format, è pronto a sfidare Mara Venier e il suo Domenica In.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Qui Mediaset (@qui_mediaset)

Dunque non è stato rinnovato l’appuntamento con Barbara D’Urso e i suoi salotti. La conduttrice napoletana continuerà a condurre Pomeriggio Cinque durante la settimana. Intanto è stato lanciato il primo spot del nuovo programma con Anna Tatangelo: “Il matrimonio: il sogno di due persone che si amano. Storie ed emozioni tutte da raccontare. Io sono stata invitata e voi, con me”. La cantante, inoltre, è stata confermata come giudice di All Together Now e lo spin-off del programma All Together Nowz, Kids.

Leggi anche ——> Dopo The Voice Senior, Albano Carrisi debutta alla conduzione in prima serata su Rai Uno

Anna Tatangelo ha voltato pagina

Decisamente un grande momento per la cantante, in questi giorni impegnata in alcuni concerti per la promozione del suo ultimo album, Anna Zero. Anche dal punto di vista sentimentale per Anna Tatangelo è un periodo felice. Qualche giorno fa, la cantante, ha pubblicato il suo primo video sui social in compagnia del suo nuovo amore.

Leggi anche ——> Giulia Salemi riparte dal Grande Fratello Vip: la scelta di Alfonso Signorini

Lui è Livio Cori, rapper napoletano che ha recitato anche nella serie Gomorra di Sky. Anna Tatangelo ha già conosciuto la famiglia di Cori, nel corso dell’estate.