Elisabetta Canalis identica alla sua mamma: l’avete mai vista? Due gocce d’acqua

Grazie ai social network non è strano, al giorno d’oggi, imbattersi in pubblicazioni che ritraggono personaggi del mondo dello spettacolo insieme a dei membri della propria famiglia d’origine. Seguire i profili delle nostre celebrità preferite è sicuramente un buon modo per sapere qualche curiosità in più su di loro. A tal proposito, la showgirl Elisabetta Canalis ha scelto proprio i social come tramite per fare gli auguri di compleanno a mamma Bruna e… la somiglianza tra le due donne è davvero stupefacente.

Dopo aver conquistato le copertine di tutti i giornali e aver calcato alcuni dei palcoscenici italiani più importanti, Elisabetta ha deciso di trasferirsi oltreoceano e dedicarsi, tra le altre cose, alla sua splendida famiglia. Alcuni mesi fa la Canalis, in occasione del compleanno della sua mamma, ha pubblicato alcune foto insieme a una delle donne più importanti della sua vita.

Le donne della famiglia Canalis

A causa della pandemia provocata dal Covid19 sono state tante le persone che, da più di un anno a questa parte, hanno dovuto rinunciare all’affetto dei propri cari a causa del blocco degli spostamenti. In questo, tuttavia, la tecnologia ci ha fornito un grosso aiuto: tramite videochiamate e social network, infatti, abbiamo potuto sopperire, seppur in minima parte, all’assenza delle persone care che vivono lontano da noi. Anche la showgirl Elisabetta Canalis ha dovuto rinunciare ad abbracciare la sua mamma a causa della distanza e, in occasione del compleanno della signora Bruna, tramite alcuni scatti pubblicati da Elisabetta sul suo account Instagram ufficiale, abbiamo potuto scoprire la sensazionale somiglianza tra le due donne.

Non c’è che dire, la bellezza è sicuramente un tratto distintivo delle donne della famiglia Canalis. Tale mamma, tale figlia!

L’amore per la famiglia

Nonostante il lavoro, la frenesia e i mille impegni, una delle costanti nella vita di ognuno di noi è sicuramente la propria famiglia. Nata a Sassari il 12 settembre 1978, Elisabetta Canalis è sicuramente una tra le showgirl più amate di sempre. Il motivo? Oltre alla sua bellezza e alla sua bravura, una delle qualità da lei possedute che più ha colpito il pubblico è sicuramente la semplicità e la capacità di rimanere con i piedi per terra nonostante il mondo di cui fa parte.

Dopo la splendida carriera avuta in Italia, la Canalis è volata oltreoceano (precisamente a Los Angeles) per amore. Lì la showgirl ha costruito la sua splendida famiglia insieme al chirurgo italo-americano Brian Perri (con cui è convolata a nozze nel 2014) e, dalla loro unione, nel 2015 è nata la loro unica figlia, la piccola Skyler Eva. Nonostante, quindi, il momento di estrema popolarità che stava vivendo, Elisabetta ha scelto di far prevalere l’amore alla carriera e seguire il suo cuore.