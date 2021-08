Beautiful, avete mai visto la moglie di Ronn Moss? Ecco chi è la bellissima

Ronn Moss resta uno degli uomini più desiderati del piccolo schermo: l’ex Ridge Forrester di Beautiful è felice da anni accanto alla consorte, la bellissima Devin Devasquez.

Per anni Ronn Moss ha prestato il volto ad uno dei protagonisti della soap più longeva del piccolo schermo, Ridge Forrester di Beautiful, personaggio amato e apprezzato anche dal pubblico italiano.

L’attore americano ha sempre conservato un legame molto speciale con l’Italia e si è spesso raccontato in interviste molto emozionanti, parlando della sua carriera, ma anche della sua vita privata.

Ronn Moss riconferma l’amore per sua moglie: secondo matrimonio in Calabria

Qualche tempo fa, ospite di Mara Venier a Domenica In, Ronn Moss ha confermato il suo forte legame con la moglie che, come riportato dal settimanale “Oggi”, l’uomo ha deciso di risposare per la seconda volta proprio in Italia. La donna è riuscita a stregare il bell’attore che ha voluto esprimere per la seconda volta nella vita le sue promesse e giurare amore eterno alla compagna che gli è sempre stata accanto.

L’ex attore di Beautiful, che nella soap era legato sentimentalmente a Brooke Logan, e la sua consorte hanno scelto la Calabria come location per le seconde nozze o meglio per un matrimonio che è la riconferma di quell’amore che li lega da oltre 15 anni. Più di dieci anni fa è arrivato il primo Sì a celebrare un’unione fortemente voluta dal destino. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore dell’attore tenebroso e affascinante? Scopriamolo insieme!

Chi è Devin Devasquez: la carriera della moglie dell’ex attore di Beautiful

Devin Devasquez, la moglie di Ronn Moss, è nata a Baton Rouge, nello stato della Louisiana nel 1963. Fin da giovanissima ha lavorato nel mondo dello spettacolo, sia come attrice che come modella, essendo stata subito notata per la sua incredibile bellezza. Nel 1985 è stata scelta per un ruolo molto importante ed ambito negli Stati Uniti: la Devasquez è stata, infatti, Playmate, ovvero la modella che viene raffigurata solitamente nella parte centrale del giornale Playboy.

Devin non si è dedicata solo alla carriera da modella ma anche a quella da attrice: nel suo curriculum sono presenti diverse comparsate e la donna ha anche ottenuto un ruolo in alcuni spot pubblicitari e film americani, come “Can not Buy Me Love” con Patrick Dempsey o “Society” con Billy Warlock. Oltre al cinema l’abbiamo anche vista in tv, dove ha vinto il talent show “Star Search”. Lontano dagli schermi, grandi e piccini, si è cimentata anche nella scrittura di un libro dal titolo “The Naked Truth About A Pinup Model”.

Il padre della bellissima Creason non è stato l’unico amore della sua vita: scavando nella vita privata della donna si trova anche una breve relazione con Prince, il celebre cantautore e produttore discografico, che risale al 1985, e una storia con Sylvester Stallone nel 1988. Poi nel 2009 la sua vita sentimentale ha trovato la stabilità desiderata grazie all’incontro con l’attore che ha ricoperto il ruolo di Ridge in Beautiful.