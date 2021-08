Tale e Quale Show 2021, spunta il nome del quarto giudice: ecco chi potrebbe affiancare Carlo Conti

A poche settimane dall’inizio di Tale e quale show, bisogna ancora scoprire quale sia il quarto giudice della trasmissione, alla cui conduzione vi sarà come di consueto, Carlo Conti, ecco le principali novità del talent musicale per vip.

Il cast della prossima edizione

Dopo 10 edizioni, la Rai riproporrà Tale e quale show, a distanza dall’ultima svolta appena un anno fa, quando vinse il cantante Pago, davanti ai colleghi Virginio e Barbara Cola, mentre in quello dei Supercampioni, dove entravano in scena i concorrenti della nona edizione, il successo era andato a Lidia Schillaci. Nell’undicesima edizione del programma, il cast sarà piuttosto variegato, ecco chi si cimenterà nelle imitazioni durante le prossime settimane.

Piuttosto nutrito sarà il gruppo di cantanti a concorrere nella trasmissione, vi saranno infatti Francesca Alotta, il primo vincitore di Amici, vale a dire Dennis Fantina, Deborah Johnson, la figlia di Wess, e poi i Gemelli di Guidonia, resi celebri da Fiorello in Edicola Fiore. Oltre a loro, la presenza di due comici come i due campani Biagio Izzo e Ciro Priello, quest’ultimo vincitore di Lol. Il cast si completerà con le showgirl Alba Parietti, Stefania Orlando e Federica Nargi, infine la presenza dell’attore Simone Montedoro, reduce da Il Cantante Mascherato.

La composizione della giuria

Nelle precedenti edizioni si sono alternati diversi giudici, ma una presenza è rimasta fissa, vale a dire Loretta Goggi, anche per il prossimo anno l’eclettica artista romana farà parte della giuria per l’11esima volta di fila, poi verrà confermato anche Giorgio Panariello. Al posto di Vincenzo Salemme, vi sarà la novità Cristiano Malgioglio, ma non sarà l’unica, in quanto lo stesso Conti ha confermato un quarto giurato a completare il quadro della situazione.

Se nelle stagioni precedenti, il quarto giudice appariva come ospite, cambiando ad ogni puntata, durante la prossima edizione rimarrà l’alternanza del personaggio, ma la novità sarà quella di una stessa persona ad imitarne uno diverso ogni settimana, ragion per cui a completare la giuria di Tale e quale show 21 sarà un imitatore. Le indiscrezioni portano a due nomi, quello di Ubaldo Pantani e Francesca Manzini. La trasmissione avrà inizio venerdì 17 settembre, prima di quella data scopriremo a chi verrà affidata la quarta sedia tra i giurati.