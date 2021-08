Bake Off 2021: al via la prima puntata della nuova stagione, tutte le anticipazioni

Sta per partire Bake Off 2021, il programma culinario di Real Time avrà le nuove date, scopriremo chi saranno i giudici e quali concorrenti animeranno le varie puntate della trasmissione condotta da Benedetta Parodi.

Le precedenti edizioni di Bake Off Italia

Nato nel 2010 in Gran Bretagna, 3 anni dopo in Italia iniziò a svilupparsi una prima edizione, attraverso una versione dedicata ai pasticceri e la loro capacità di misurarsi con i dolci, sotto la visione dei giudici e condotto da Benedetta Parodi, la quale ha avuto l’onore di condurre le otto precedenti edizioni. Scopo del programma è quello di vedere i concorrenti misurarsi nelle varie prove, alcune di salvezza all’eliminzione, procedendo ad ogni puntata, fino ad eleggere il vincitore, l’ultima è stata lo scorso autunno, la giovane designer di Gallarate, Sara Moalli.

Oltre alla Parodi, in tutte queste stagioni di Bake Off, abbiamo trovato la presenza fissa nel cast dei giudici di Ernst Knam e Clelia D’Onofrio, nella quarta edizione si è aggiunto Antonio Lamberto Marino, poi sostituito in quella successiva da Damiano Carrara, mentre nell’ultima vi è stata la presenza di Csaba dalla Zorza, la quale però non è stata confermata nella prossima.

Cosa attendersi nella prossima stagione

La partenza è prevista dal 4 settembre su Real Time, ma dal 27 agosto per gli abbonati a Discovery. Vi sarà dunque il ritorno ai 3 giudici, come era avvenuto fino alla settima edizione, con le presenza di Knam, D’Onofrio e Carrara a giudicare i vari concorrenti. L’ultima puntata sarà invece il 4 dicembre, accompagnando gli appassionati della trasmissione per 3 mesi esatti. anche se le riprese di Bake Off hanno già avuto le loro riprese da maggio fino alla fine di luglio.

Per la prossima edizione del talent culinario sono previsti ben 20 concorrenti, tra cui Giacomo Liuzzi, Drag Queen 38enne, doveva essere presente l’anno scorso, ma un incidente gli costò la partecipazione. Il più maturo è Giuseppe di 69 anni, in passato tecnico radiologo, mentre la più giovane è Gloria da San Michele al Tagliamento, appena maggiorenne, naturalmente studentessa, così come il coetaneo Simone da Bollate. Delle 14 puntate previste non mancheranno gli ospiti, da Renato Ordovino alla cantante Orietta Berti, mentre sulle esterne di Bake Off, si andrà in Trentino ed a Portocervo, infine la location interna è stata confermata la Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, nel brianzolo.