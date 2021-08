Sabrina Salerno ha rifatto il seno? La showgirl sbotta: “Non è vero, ho anche una perizia”

Sui social, alcuni haters hanno accusato la cantante e showgirl Sabrina Salerno, di essersi rifatta il seno. Accuse respinte al mittente in un’intervista. Salerno ha anche citato una prova a suo favore. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le parole di Sabrina Salerno

Lei è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo nostrano. A 53 anni, Sabrina Salerno, è diventata una vera e propria star dei social. Fisico mozzafiato, bellezza cristallina, la cantante e showgirl è amatissima dal grande pubblico. Su Instagram, Salerno, conta più di 1 milione di followers. Ma proprio sulla popolare piattaforma social, la cantane è stata accusata da diversi haters di essere ricorsa pesantemente alla chirurgia estetica. Un’accusa respinta in maniera ferrea dalla stessa cantante, in un’intervista rilasciata a Radio Deejay.

Ha raccontato Sabrina Salerno: “Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno”. Un’accusa, dunque, arrivata già nei primissimi anni del suo successo. Durante l’intervista, Salerno ha ribadito di non essere ricorsa ai bisturi, specie per il suo décolleté. Ed ha citato anche una perizia, avvenuta negli anni ’90, che sgombrerebbe ogni dubbio. Ha continuato: “A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia in cui dichiarava che non avevo protesi al seno”.

Gli scatti della cantante

Sabrina Salerno ha poi parlato degli scatti pubblicati sui social, dove mette in risalto tutta la sua bellezza. Ha raccontato: “Felice ed orgogliosa di essere arrivata a questa bella età così in forma e con un fisico perfetto. Se queste foto non le faccio adesso quando le faccio? Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare”.

Rivedremo presto in tv Sabrina Salerno? La showgirl potrebbe ritornare a Viale Mazzini, in qualità di protagonista. Staremo a vedere.