Mara Venier racconta il suo dramma: “Nessuno assicura la completa guarigione. Sto cercando di reagire”

Momenti difficili per Mara Venier. Ad aggravare il periodo di sconforto vissuto, da tutti noi, a causa della pandemia da Covid19, per la conduttrice tv è subentrato anche un problema dovuto a un intervento andato male.

Nessuno è infallibile, neanche chi, come Mara, sprigiona sempre vitalità e simpatia. Siamo tutti abituati a osservare dall’esterno il mondo dello spettacolo e tutti coloro i quali ne facciano parte. Alcune celebrità scelgono di far prevalere il personaggio anziché la persona, mostrando sempre ai propri follower una vita perfetta. Altre, invece, proprio come la nostra zia Mara, optano per un rapporto più vero con i proprio fan, condividendo pubblicamente anche i momenti un po’ più bui e difficili. Ecco tutti i dettagli inerenti alla brutta esperienza della conduttrice.

Il dramma dell’intervento

La maggior parte di noi, durante questi mesi estivi, ha trascorso le proprie vacanze in totale relax per ricaricare le pile in vista dell’inverno. Mara Venier, invece, nel mese di giugno si è recata presso uno studio dentistico per effettuare un impianto. Niente di strano, fino a questo punto, ma qualcosa non è andato come sperato.

Durante la seduta dal dentista, Mara Venier ha subito una lesione a un nervo facciale, perdendo così la sensibilità di una parte del viso, della bocca, della gola e del mento. La conduttrice, anche in questa triste occasione, ha deciso di condividere l’accaduto tramite il suo profilo Instagram ufficiale. Dopo aver rimosso l’impianto che ha causato il danno, Mara ha iniziato un lungo percorso di riabilitazione, cure mediche e crolli emotivi, tanto da arrivare a pensare di prendere una decisione drastica riguardo il suo futuro televisivo.

Leggi anche—>Sabrina Salerno ha rifatto il seno? La showgirl sbotta: “Non è vero, ho anche una perizia”

Leggi anche—>Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in vacanza insieme: la foto in barca infiamma il web, i due di nuovo insieme?

Come sta oggi Mara Venier e quando la rivedremo in tv

A distanza di due mesi dal triste episodio, Mara Venier ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Gente nella quale ha rivelato quali siano ad oggi le sue condizioni: “Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire”.

Nel corso della medesima intervista, la conduttrice ha svelato di aver vissuto dei momenti molto difficili a livello sia fisico, a causa dei dolori provocati dagli interventi, sia psicologico, a causa della paura di non uscire da questa brutta situazione: “Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In“.

Anche in questa occasione, tuttavia, Mara Venier ha tirato fuori tutta la sua grinta e la sua voglia di vivere che da sempre la contraddistinguono. A partire da domenica 19 settembre, infatti, rivedremo la nostra zia Mara in onda su Rai1, pronta a intrattenere le nostre domeniche pomeriggio come solo lei è in grado di fare.