Beautiful, anticipazioni americane: la morte di una delle protagoniste sconvolge il grande pubblico

Le anticipazioni americane di Beautiful sconvolgono i telespettatori: una delle protagoniste della soap morirà. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le anticipazioni americane di Beautiful

Nuovi incredibili colpi di scena per l’eterna soap statunitense Beautiful, in Italia in onda tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni americane ci rivelano un sensazionale ritorno a Los Angeles. Di chi stiamo parlando? Si tratta di Sheila Carter, già grande protagonista delle passate stagioni. Il suo ingresso nella trama delle avventure della casa di moda avverrà in seguito all’annuncio del matrimonio tra Steffy e il medico John Finnegan. I due si sono incontrati dopo diversi problemi di salute della prima. Sheila, in realtà, è la mamma biologia del medico.

Ben coscio dell’odio nutrito dalla famiglia Forrester – Logan per lei, Finnegan promette alla neo moglie di tenere alla larga Sheila dalle loro vita e dal figlio Haver. Ma i piani del dottore si complicano. Steffy, dopo un viaggio di lavoro con Hope, decide di fare una sorpresa a suo marito, presentandosi un giorno prima. A cena, però, a casa sua con, trova Sheila. A questo punto Steffy non riesce più a fidarsi suo marito, che ha evidentemente snobbato la promessa.

Leggi anche ——> “Ti aspettiamo”, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip aspetta un bambino

Carter ha il destino segnato?

E così, il matrimonio tra Steffy e Finn rischia saltare, ma non è tutto. Sheila, infatti, inizierà a ricattare Jack, padre adottivo del medico. In realtà, c’è un incredibile segreto: Jack è il vero padre del ragazzo e la Carter minaccia di rivelare tutto a sua moglie se non ottempera alle sue richieste. Ma, stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, Sheila non riuscirà nei suoi intenti.

Leggi anche —–> Barbara D’Urso in bikini e senza trucco: lo scatto della conduttrice acqua e sapone scatena i social

Nelle trame di Beautiful, un omicidio sconvolgerà tutti. Di chi si tratta? Per molti sarebbe la stessa Sheila, uccisa a causa delle minacce a Jack e a per aver minato la coppia Steffy-John. A compiere il delitto, potrebbe essere Taylor, nel tentativo di proteggere sua figlia.