“Ti aspettiamo”, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip aspetta un bambino

Il loro amore è nato nella cassa più spiata d’Italia, ora aspettano un figlio. Ecco di chi stiamo parlando.

Clinzia Incorvaia e Paolo Ciavarro

La loro storia d’amore ha conquistato sin da subito il grande pubblico televisivo. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip – condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini – nel corso della quarta edizione. Stiamo parlando di Clinzia Incorvaia, ex moglie del cantante Francesco Sarcina e di Paolo Ciavarro, figlio di Massimo. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Incorvaia ha spiazzato i tanti fans della coppia con un grande annuncio.

Ha scritto l’influencer: “Non è stato facile mantenere ‘solo per proteggere ‘ il segreto più bello. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande. Avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni. […] Ti aspettiamo gnometto/a”.

Leggi anche —–> Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in vacanza insieme: la foto in barca infiamma il web, i due di nuovo insieme?

Le parole di Clinzia Incorvaia

Clinzia Incorvaia ha avuto già una bambina, Nina, nata dalla sua precedente relazione con il frontman de Le Vibrazioni. Tra il febbraio e il marzo 2022, dunque, avrà un altro bambino, all’età di 40 anni. E proprio su questo punto, l’influencer ed ex gieffina ha avuto qualcosa da ridire a chi pensa che sia un’età troppo avanzata per avere un figlio. Ha scritto: “[…]Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno , credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”.



Leggi anche —–> Barbara D’Urso in bikini e senza trucco: lo scatto della conduttrice acqua e sapone scatena i social

E ancora: “E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni.C’è ancora molto da fare , in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo”. Il loro è stato davvero un amore a prima vista. Lo scorso gennaio sono andati a convivere ed avevano già manifestato l’intenzione di allargare la famiglia. Grande emozione per Paolo Ciavarro, ma anche per l’attore Massimo ed Eleonora Giorgi, che presto diventeranno nonni per la prima volta.