Una Vita, anticipazioni venerdì 27 agosto: la disperazione di Genoveva

In attesa del nuovo episodio di Una Vita in onda nel pomeriggio di venerdì 27 agosto, ecco alcune anticipazioni sugli eventi di Acacias.

In onda dal 2015, Una Vita è riuscita in poco tempo a conquistare milioni di telespettatori diventando una delle telenovela di maggiore successo degli ultimi anni, grazie a coinvolgenti avventure e affascinanti intrighi amorosi.

Genoveva è in ospedale

Genoveva, dopo il brutto episodio, si è finalmente ripresa e adesso si trova in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, non c’è stato nulla da fare per il bambino che portava in grembo. Quindi il figlio della Dark Lady e dell’avvocato non vedrà mai la luce.

Felipe è sconvolto

Questa notizia sconvolge, Felipe, il quale non può credere di aver perso il figlio prima di poterlo vedere. Per l’avvocato non è la prima volta, infatti in passato si è trovato a d affrontare una brutta interruzione di gravidanza. Alla tristezza dovuta al non poter diventare padre, si aggiungono i sensi di colpa, infatti l’Alvarez-Hermoso prima che la Salmeron accusasse il malore, la stava aggredendo verbalmente credendo che fosse lei ad aver ucciso Marcia.

La reazione di Genoveva

Genoveva, appresa la triste notizia ha un’iniziale momento di sconforto, ma come ci ha abituato in questi anni torna subito in se stessa e s i mette in contatto con l’avvocato che ha preso le sue difese, il losco Javier Velasco, con il quale ha intenzione di organizzare un piano e soddisfare la propria sete di vendette.