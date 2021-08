Un Posto al Sole, anticipazioni venerdì 27 agosto: per Silvia è arrivato il momento di scegliere

Come di consueto anche nella prima serata di venerdì andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sugli eventi di Palazzo Palladini.

In onda dal 1996, Un Posto al sole è una delle soap opera italiane di maggiore successo nel nostro paese oltre ad essere la serie più longeva del suo genere. Nel corso di 26 stagioni, inoltre, si è sempre distinta per la capacità di integrare tematiche di importanza sociale come il bullismo, la dipendenza o il razzismo con coinvolgenti trame e affascinanti intrecci amorosi.

La scelta di Silvia

Per Silvia, appena tornata dalle vacanze con Michele, è arrivato il momento di fare la scelta. Infatti la donna si trova davanti a un bivio in cui deve decidere se continuare a stare con il marito o confessare i propri sentimenti per Giancarlo. La direttrice de Il Vulcano deciderà di confidarsi con Mariella, la quale però si troverà impreparata davanti al quadro descritto dall’amica. Di certo Silvia è consapevole di non poter procrastinare questa decisione ancora per molto, per questo motivo presto scopriremo quale sarà il suo futuro.

Clara si trova davanti a un bivio

Nel frattempo, Alberto sembra essere tornato sui suoi passi facendo una bellissima dichiarazione a Clara, la quale nonostante sia titubante non può non dirsi affascinata dalle parole dell’ex compagno. A confermarlo il fatto che la Curcio ogni giorno si allontani sempre di più da Patrizio, il quale però non sembra intenzionato a mollare. Quale sarà la scelta dell’ex cameriera?

Il difficile rapporto tra Renato e Susanna

Nel doppio episodio in onda nella prima serata di venerdì ci sarà spazio anche per la rabbia di Renato nei confronti di Susanna. L’uomo infatti è su tutte le furie con lei per aver fatto naufragare il matrimonio con Niko, il quale però sembra averla perdonata. Il rapporto tra il Poggi e la Picardi precipiterà quando quest’ultima causerà un incidente nello studio suscitando l’ira dell’uomo.