Il Paradiso delle Signore 6, l’attore Alessandro Cosentini svela il destino di Cosimo

Tra le soap opere più amate in Italia è giusto parlare de Il Paradiso delle Signore. Dal prossimo 3 settembre tornerà ad allietare il pomeriggio degli italiani su Rai 1. Lo scorso anno ha registrato ascolti record grazie alle vicende tanto care ai telespettatori. Uno degli attori più acclamati è sicuramente Alessandro Cosentini che presta il suo volto a Cosimo Bergamini. Ha annunciato l’addio del tutto inaspettato. Scopriamo tutti i dettagli.

Il Paradiso delle Signore, prime puntante: Cosimo non ci sarà

Cosimo Bergamini non sarà più all’interno de Il Paradiso delle Signore. Infatti nella nuova stagione della soap opera, che partirà fra pochi giorni su Rai 1, quest’ultimo partirà per degli impegni lavorativi nella capitale francese. L’uomo spererà fino all’ultimo che la moglie Gabriella faccia la valige per raggiungerlo. La notizia ha spiazzato i telespettatori, ma non devono allarmarsi. Non a caso l’attore, interpretato da Alessandro Cosentini, ha rassicurato tutti dicendo che si tratta di un arrivederci e non un addio. Per il momento non è dato sapere cosa farà sua moglie all’interno della soap opera. Fino all’ultimo terrà col fiato sospeso: seguirà il marito, e quindi uscirà dalle scene, oppure per lei ci sarà un altro copione da seguire?. Quello che è dato sapere, però, è che nelle prime puntate della nuova stagione l’attore non comparirà. Successivamente farà ritorno a Milano per questioni inerenti agli affari del padre. Coglierà l’occasione per salutare gli amici prima di ripartire per la Francia. Il suo ritorno avrà delle conseguenze, dunque non ci resta che attendere l’avvio delle vicende della sartoria a più amata d’Italia.

Nuovi progetti per Alessandro

Alessandro Cosentini ha confessato che grazie a quest’esperienza televisiva ha avuto modo di affrontare diversamente la fine di una lunga storia d’amore. È stato legato alla fidanzata per ben 12 anni. E’ chiaro che l’attore abbia sofferto tanto, mai è stato in grado di usare il suo dolore per interpretare nel migliore dei modi il suo personaggio. Il suo talento è stato apprezzato al punto tale che sarà membro del cast della nuova stagione di Don Matteo. Come se non bastasse sarà anche protagonista del cortometraggio Lo sport nazionale, in cui presterà il suo volto a un uomo logorato dal vizio del gioco.

Rocco e Maria: nozze in vista?

Se l’attore Alessandro non sarà presente per il momento ne Il Paradiso delle Signore, i fan aspettano con grande trepidazione quelli che saranno i risvolti della relazione fra Rocco e Maria. Chi segue con dedizione la soap opera ricorderà senza dubbio della proposta di matrimonio fatta la ragazza. Quest’ultima sa benissimo che una volta sposati la sua famiglia vorrebbe il suo ritorno definitivo in Sicilia. Come si evolverà tale vicenda? Lo scopriremo nella nuova edizione.

