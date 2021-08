Chiara Nasti torna sui social e racconta il suo periodo difficile: “Non avevo voglia di vedere nessuno”

Sono tante, al giorno d’oggi, le persone che vengono affette da problemi di ansia e attacchi di panico. Nessuno è immune da questo brutto mostro, neanche i più giovani. Chiara Nasti, blogger napoletana di 23 anni, ha di recente pubblicato alcune Insta stories in cui ha raccontato la propria esperienza e come ha deciso di farsi aiutare.

Dopo Chiara Ferragni, la quale ha da poco rivelato di farsi seguire da uno psicologo per imparare a gestire i suoi problemi di ansia, anche Chiara Nasti ha svelato ai suoi follower il reale motivo che l’ha spinta ad allontanarsi dai social per un po’. Ecco tutti i dettagli.

La luce in fondo al tunnel

Complice, forse, l’estrema e continua esposizione mediatica, sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e del Web che vengono sopraffatti da momenti di forte stress. Alcuni, con la sola forza di volontà e l’amore dei propri cari, riescono ad affrontare il problema senza ricorrere all’aiuto di persone competenti. Altri, invece, decidono di farsi seguire da esperti e intraprendere un percorso interiore in grado, talvolta, di cambiare radicalmente il proprio approccio alla vita. Dopo un periodo, durato circa un mese, di assenza dai suoi canali social, la blogger Chiara Nasti decide di tornare in pista, ma non senza raccontare la propria esperienza.

L’influencer, come lei stessa ha raccontato tramite il suo profilo Instagram ufficiale, ha svelato ai suoi fan di aver vissuto un momento molto difficile durante il quale, nonostante il suo carattere dinamico e il suo essere “sempre a mille”, aveva perso la voglia di stare in mezzo alle persone, di uscire e di vivere la vita come una normale giovane donna di 23 anni. Chiara, per uscire da questo brutto periodo, ha deciso di affidarsi a un mental coach il quale, con l’aiuto della meditazione, ha aiutato la ragazza a rilassarsi e a leggersi dentro.

Leggi anche—>Bake Off 2021: al via la prima puntata della nuova stagione, tutte le anticipazioni

Leggi anche—>Barbara D’Urso in bikini e senza trucco: lo scatto della conduttrice acqua e sapone scatena i social

Allontanarsi da tutto per ritrovare sé stessi

La continua esposizione ai giudizi e alle critiche delle persone può condurre, specialmente nei ragazzi più giovani e sensibili, a soffrire di ansia e attacchi di panico o, più semplicemente, a smarrire il proprio equilibrio interiore. Questo è quanto è successo alla fashion blogger Chiara Nasti la quale, lo scorso 28 luglio, ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha spiegato i motivi del suo allontanamento temporaneo dai social. Ecco le sue parole: “Ho bisogno di prendere una pausa dai social, amo chi mi supporta da sempre, ma in questo momento voglio dedicare del tempo a Chiara. […] Ad oggi che mi sono fermata un attimo, guardandomi realmente dentro ho capito di aver perso un po’ me stessa col mio modo di fare, essendo una persona super sensibile, e certe cose non sono riuscita a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni, essendo sempre sotto giudizio […]”.