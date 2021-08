Avete mai visto dove vivono Luca Argentero e Cristina Marino? Casa immersa nel verde

Luca Argentero è uno degli attori più amati nel mondo dello spettacolo italiano. Felicemente sposato con Cristina Marino, i fan non sanno che vive in una casa da sogno in Umbria. Ecco le foto della splendida dimora immersa nel verde.

La carriera televisiva di Luca Argentero

Nato a Torino il 12 aprile 1978, Luca Argentero ha ottenuto la popolarità partecipando a una delle prime edizioni del Grande Fratello. Una volta spente le telecamere, si è impegnato nella recitazione al punto tale da diventare uno degli attori più richiesti e acclamati. Secondo fonti attendibili pare che a breve lo vedremo accanto a bravissimo Can Yaman nel telefilm dedicato alle avventure di Sandokan. Ha avuto dei ruoli di spicco in alcuni film, come A casa nostra di Francesca Comencini, Lezioni di cioccolato di Claudio Cupellini, Il grande sogno di Michele Placido e tanti altri ancora. Nel 2020 ha ricevuto una candidatura ai Nastri d’argento come migliore attore protagonista di commedia. Nello stesso anno ha ottenuto un grande successo nella serie televisiva Doc – Nelle tue mani. Oltre ad avere gratificazioni in ambito professionale, in quello privato sta godendo le gioie della paternità. Nina Speranza è nata nel 2020 e il 5 giugno 2021 ha sposato Cristina a Città della Pieve, dove attualmente vivono.

A contatto con la natura

Nonostante sia un personaggio pubblico, l’attore tende molto a tutelare la sua vita privata. Tuttavia gli utenti social più attenti hanno potuto scoprire qualcosa in più sulla casa grazie agli scatti che pubblica su Instagram. Domina lo stile provenzale: tessuti pregiati, ferro battuto e colori tenui. Si possono notare tavoli, librerie in legno chiaro, finestre senza tendaggi. Il motivo? Sicuramente sarà quello di poter osservare la natura circostante. C’è un ampio terreno con alberi e fiori che fa da sfondo alle loro foto. La coppia ha anche un casale da cui è possibile osservare un panorama strepitoso. Del resto si trovano a pochi chilometri da Perugia, al confine con la Toscana e con la Val di Chiana. Di preciso risiedono a Città della Pieve, cittadina medievale con strade pittoresche. Una parte del terreno è destinata alla coltivazione di verdura e frutta. Luca Argentero ha soprannominato la sua abitazione il Mandoleto perché la reputa una sorta di paradiso terrestre.

Scatti della moglie di Argentero

Cristina Marino sicuramente vive la casa più intensamente rispetto al marito, dal momento che si occupa della crescita della figlia. Spesso pubblica delle foto che la ritrae fra le mura domestiche. In questo modo è possibile notare che hanno optato per piastrelle di legno, color pastello e ci sono anche quelli scuri. L’interno ha un carattere campestre. In cucina, per esempio, c’è un lavabo di acciaio che conferma la semplicità che regna sovrana.

