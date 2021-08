Uomini e Donne, l’ex del tronista Joele una furia sul web: “Sei la delusione della mia vita”

Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne hanno avuto inizio già da qualche giorno. Il pubblico dello studio ha avuto modo di conoscere i nuovi tronisti e tra questi c’è il giovane Joele Milan. È già finito al centro dell’attenzione per alcune esternazioni fatte dall’ex fidanzata Beatrice Zampieri. Ecco cosa ha detto.

La confessione di Joele

Tempo fa Maria De Filippi aveva comunicato attraverso un’intervista che avrebbe scelto persone del tutto estranee al mondo dello spettacolo e al mondo dei social. Di conseguenza sul trono avrebbe messo persone comuni, che si possono incontrare facilmente per strada. Tutte queste caratteristiche sono state appunto riscontrate in Joele. Si tratta di un 26enne originario della provincia di Venezia. Come consuetudine, il pubblico ha visto il video di presentazione. A un certo punto ha parlato della sua vita sentimentale: ha ammesso di essersi innamorato solo una volta e ha aggiunto che non avrebbe mai lasciato l’ex ragazza. Si sono detti addio perché lei ha tradito la sua fiducia con il migliore amico (di lui). Parole forti che sono arrivate alla diretta interessata, così è intervenuta sui social per spiegare come sono andate le realmente le cose.

“Per la popolarità si fa questo ed altro”

“Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita”. Si può dedurre, quindi, che non c’è stato alcun tipo di gesto di infedeltà da parte della ragazza. Gli ha dato del bugiardo, in quanto non si sarebbe mai aspettata questo atteggiamento da colui chiamato e rispettato per tanti anni. Non è chiaro come andrà a finire la faccenda, fatto sta che gli utenti social si stanno facendo già un’idea sul conto di Joele. Riuscirò a far ricredere tutti sul suo conto? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Sophie nella casa del Gf Vip

In questi giorni si sta parlando anche dell’ex tronista Sophie Codegoni, dato che sarà una delle concorrenti della casa del Grande Fratello vip. È stata lei in persona a comunicarlo ai follower. Durante un’intervista ha parlato di come sono andate le cose con Matteo Ranieri, ovvero il corteggiatore che ha scelto al termine del suo percorso televisivo. Non ha speso belle parole, quindi in tanti si aspettano una replica da parte del giovane. Coloro che partecipano a Uomini e Donne riescono sempre ad avere i riflettori puntati addosso, chiaro segno che il programma non delude mai ed è sempre seguito.

