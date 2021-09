Alessandro Borghese, ritorno in tv in grande stile: ecco il suo nuovo programma

Ancora una volta TV8 punta su Alessandro Borghese, il noto chef condurrà un nuovo programma, ecco di cosa si tratta e le informazioni principali sul nuovo show.

I trascorsi di Alessandro Borghese in tv

Nato a San Francisco nel 1976 da padre imprenditore e da madre attrice, la famosa Barbara Bouchet, sin da giovane si appassiona al mondo della gastronomia, divenendo cuoco nelle grandi navi, nel giro di pochi anni riuscì ad aprire diversi ristoranti di successo in Italia, per poi apparire in televisione in modo frequente. Il suo primo programma fu nel 2005 Cortesie per gli ospiti su Real Time, canale in cui portò a compimento altre trasmissioni di cucina, con qualche comparsata in Rai e su La7.

Dal 2014 passa su Sky, con l’emittente di Murdoch diventa giudice in Junior Masterchef, poi è il protagonista di 4 ristoranti, il cui format verrà poi trasmesso in chiaro su TV8, rete in cui va a condurre le varie edizioni di Cuochi d’Italia, ancora in produzione, ma non sarà l’unico futuro progetto di Alessandro Borghese su tale canale. Nel 2021 sarà infatti il conduttore di riferimento per Game of Talent, dove saranno protagonisti Mara Maionchi e Frank Matano come capitani delle rispettive squadre, e poi proprio Piatto Ricco sulla stessa rete.

Il suo ultimo show

Ha appena avuto inizio dal 1° settembre il nuovo cooking show denominato Piatto Ricco, dove tre cuochi amatoriali si sfidano in altrettante sfide, da cui poi verrà decretato il vincitore di ogni puntata. Ogni concorrente dovrà essere in grado di misurarsi nelle varie prove, dimostrando a pieno quali siano le loro capacità culinarie, ma al tempo stesso adottare una strategia adeguata ad affrontare i propri sfidanti e provare a prevalere sugli stessi.

La nuova trasmissione di Alessandro Borghese viene trasmessa in chiaro su TV8, nella fascia del preserale, da lunedì al venerdì alle 19:30, mentre la durata è di un’ora esatta. Insieme al noto chef romano, vi sarà la presenza del collega Gennaro Esposito a giudicare i concorrenti di Piatto Ricco nelle varie puntate del nuovo progamma di cucina.