Anniversario Ferragnez: Fedez stupisce Chiara Ferragni con uno stupendo regalo da capogiro

Senza dubbio, una delle coppie più attive e seguite sui social è quella formata da Fedez e Chiara Ferragni, simpaticamente soprannominati “Ferragnez”.

In occasione del loro terzo anniversario di matrimonio, Fedez ha deciso di regalare una giornata da sogno alla sua Chiara, festeggiando la ricorrenza sul lago di Como. Ad attendere l’imprenditrice, una magica e bellissima sorpresa organizzata per lei dal cantante. Ecco tutti i dettagli dei festeggiamenti.

I Ferragnez più innamorati che mai

Reduce da una meravigliosa vacanza trascorsa a bordo di uno yacht insieme a tutta la famiglia, Fedez ha deciso di sorprendere Chiara con un’emozionante sorpresa nel giorno del loro terzo anniversario di matrimonio. La coppia, infatti, è convolata a nozze l’1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia. Come hanno festeggiato i Ferragnez? In grande stile, ovviamente, celebrando l’amore come solo loro sanno fare. Federico, infatti, ha scritto una nuova canzone dedicata alla sua metà, che ha deciso di cantare per lei su una piattaforma galleggiante nel bel mezzo del lago di Como.

Come possiamo vedere da questa Insta stories pubblicata sull’account ufficiale di Chiara Ferragni, tutto è stato organizzato a regola d’arte. Dopo questo meraviglioso momento, la coppia ha continuato i festeggiamenti con un’elegante cena, sempre nei pressi del lago di Como.

Federico, invece, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato la medesima Insta stories di Chiara con l’aggiunta, però, di una dedica speciale: “Giuro, mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema. Buon anniversario amore mio”.

Leggi anche—>Qui giovanissima, oggi una delle conduttrici più amate: la riconoscete?

Leggi anche—>Alberto Matano e Mara Venier finalmente insieme alla conduzione: i due al timone del nuovo show di Rai Uno

Una storia da favola

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni non ha di certo avuto un inizio usuale. La loro relazione, infatti, è stata ufficializzata nel 2016, anno in cui il cantante, in una delle strofe del suo famoso brano Vorrei ma non posto, ha inserito un ironico commento inerente a Matilda, il cane dell’imprenditrice. Dopo tre anni di fidanzamento, durante un concerto all’Arena di Verona, Federico si è inginocchiato davanti alla sua metà chiedendole di diventare sua moglie, con in sottofondo la canzone Favorisca i sentimenti. Tra una lacrima e l’altra, Chiara è riuscita ad accettare la proposta di quello che, l’1 settembre 2018, è poi diventato suo marito e compagno di vita.

Chiara e Federico hanno anche deciso di mettere su famiglia, diventando così genitori di due bellissimi bambini: il primogenito Leone, nato a West Hollywood il 19 marzo 2018, e la piccola Vittoria, nata a Milano lo scorso 23 marzo.