Qui giovanissima, oggi una delle conduttrici più amate: la riconoscete?

Mara Venier è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere molto della sua vita su Instagram. Vanta di tantissimi follower che non perdono né una storia né una foto. Infatti di recente hanno potuto ammirare uno scatto degli anni della sua giovinezza. Il motivo della condivisione? Rispondere a delle critiche ricevute.

La risposta di Mara Venier

Mara Venier ha risposto a delle critiche che le hanno fatto delle donne sul suo aspetto fisico. Hanno sfiorato la maleducazione perché le hanno consigliato di tagliarsi i capelli a una certa età e di mettersi a dieta. La conduttrice è famosa anche per non avere peli sulla lingua, dunque non ha esitato a rispondere per le rime. Circa tre giorni fa ha pubblicato una foto e la maggior parte dei suoi fan le ha scritto frasi confortanti, ma non ha potuto fare a meno di ammirare la sua strabiliante bellezza.

“Purtroppo da tre mesi prendo molti farmaci “

“Signora carissima (si fa per dire)….preferisce questo taglio ????? Dica…dica….faccio questo???? Così lei è felice….per quanto riguarda il peso purtroppo da tre mesi prendo molti farmaci e…Vi voglio bene amici di Instagram”, ecco cosa ha scritto la simpaticissima conduttrice nella didascalia nella foto. In poco tempo ha ottenuto tantissimi like, oltre 76.000, e tanti commenti positivi, come quello di Sandra Milo: “Con l’arma della ironia (che a te non fa difetto) si smonta anche la molestatrice più insistente. Brava Mara”. Elisa Isoardi, invece, le ha lasciato tra i commenti un cuore per dimostrare il suo affetto. Altri utenti social hanno voluto darle un supporto con parole carine: “Una signora come lei non deve dare spiegazioni per il suo peso…i frustrati sono tanti e i felici pochi”. Ciò dimostra che è molto seguita sul web e amata. Tutti sono concordi nel dire che la Venier sia sempre stata dotata di un grande fascino. Nonostante lo scatto sia in bianco e nero, si può notare ugualmente lo sguardo intenso, tale da stregare chiunque. I capelli sono sempre biondi e lunghi, le labbra carnose e i lineamenti più che perfetti. Del resto la sua carriera ha riscosso un enorme successo anche grazie alla sua bellezza, un’ottima carta di presentazione.

Lo sfogo della Venier

“Perché sono le donne a offendere? Non lo so, però sono donne. Secondo me sono donne infelici perché è l’infelicità che porta ad essere così rancorosi nei confronti degli altri…Una può dire ‘tu come conduttrice non mi piaci’. Lo accetto se metti in discussione il mio lavoro. Ma sull’età e sull’aspetto fisico veramente diventa bullismo, come quello che subiscono i ragazzi. Basta, avete rotto con l’età e il sovrappeso”. Per fortuna sa che può contare sulla calorosità di coloro che vanno ben oltre dei dettagli irrilevanti.

