Beautiful, anticipazioni giovedì 2 settembre: Brooke rivela i suoi reali sentimenti per Ridge

Come di consueto nel primo pomeriggio di giovedì 2 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Trasmessa in Italia dal 1990, Beautiful è una delle soap opera di maggiore successo che a distanza di più di 30 anni continua a conquistare milioni di telespettatori in tutto il mondo grazie alle coinvolgenti trame e agli affascinanti intrecci amorosi.

Il piano di Quinn

Nonostante il piano ben architettato da Quinn, sembra che il legame tra Ridge e Brooke sia forte a tal punto da portare i due a riavvicinarsi e convincere l’uomo ad annullare le nozze con Shauna. Tuttavia la Fuller non si perde d’animo mettendosi subito al lavoro per sabotare questo nuovo inizio della coppia con l’imprescindibile aiuto di Bill Spencer, il quale deciderà di dichiarare i propri sentimenti alla Logan nel tentativo di sconvolgere l’equilibrio appena trovato.

Il fraintendimento di Ridge

La rivelazione dello Spencer lusinga ed emozione Brooke, la quale afferma di essere ancora innamorata di lui ma comunque di provare dei sentimenti troppo forti per Ridge per potersi permettere di ignorarli. Purtroppo per la Logan, Ridge origlierà la conversazione con il magnate ignorando però le sue ultime affermazioni, andando via infuriato e convinto che lei abbia intenzione di tradirlo. Questo fraintendimento sarà il primo di una serie.

Brooke affronta Ridge

Brooke, inconsapevole del fatto che Ridge abbia ascoltato la sua conversazione con Bill, si troverà davanti a una scena sconvolgente: il Forrester e Shauna in camera da letto in procinto di iniziare un rapporto. Per l’uomo si tratta di una vera e propria vendetta nei confronti della Logan, che una volta compreso il fraintendimento proverà a riconquistarlo convincendolo di essere intenzionata a ricostruire tutto ciò che è andato perso nel loro rapporto.