Una Vita, anticipazioni lunedì 2 settembre: lo sconvolgente arrivo di Anabel

In attesa di un nuovo episodio di Una Vita, in onda nel primo pomeriggio di giovedì 2 settembre, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che si verificheranno per le strade di Acacias.

In onda dal 2015, Una Vita è una delle telenovela più apprezzate e seguite degli ultimi anni. Ideata in Spagna da Aurora Guerra in poco tempo ha conquistato milioni di telespettatori grazie alle avvincenti avventure e ai coinvolgenti intrecci amorosi. Nonostante sia all’attivo da 6 anni si tratta di una serie molto prolifica che ha visto una produzione di 1483 puntate per un totale di 7 stagioni.

Camino e Anabel

Anabel Bacigalupe, figlia di Marcos, dopo essere giunta ad Acacias in punta di piedi sembra che si stia facendo sempre più spazio nelle trame della soap. La giovane, infatti, non tarderà a mettere in mostra il proprio carattere frizzantino e ad attirare l’attenzione di Camino. Tra le due ragazze sembra esserci una grande intesa, anche se la figlia di Felicia sembra essere particolarmente stupida dalla disinibizione di Anabel.

Felipe è stato incastrato

Il piano di Genoveva sembra procedere a gonfie vele, infatti la Dark Lady grazie all’aiuto prezioso di Laura è riuscita a incastrare il marito, Felipe, adesso accusato di stupro, vendicandosi per averle imputato l’omicidio di Marcia. Ma la sete di vendetta, della Pasamar non sembra volersi placare, la donna infatti ne approfitterà per entrare nello studio dell’avvocato e rubare una serie di lettere con sopra la firma della giovane domestica.

Il piano della Dark Lady

Ma quale sarà questa volta lo scopo della Dark Lady? Secondo le anticipazioni, la donna potrebbe voler scrivere delle lettere indirizzate proprio all’Alvarez-Hermoso falsificando la firma di Marcia. Ma cosa conterranno le missive? Tra le ipotesi anche la possibilità che la donna voglia incastrare il marito per l’omicidio della domestica di cui era innamorato.