Alberto Matano e Mara Venier finalmente insieme alla conduzione: i due al timone del nuovo show di Rai Uno

Novità in casa Rai 1, a breve vedremo due volti noti della rete, nella fattispecie Mara Venier da una parte ed Alberto Matano dall’altra, in un nuovo programma tv, ecco dove vedremo la coppia di conduttori prossimamente.

I progetti dei due conduttori

Per la nuova edizione del prestigioso Premio Agnes, la Rai ha deciso di investire sull’eterna Mara Venier e sul giornalista Alberto Matano, saranno loro due a condurre la serata sul canale principale di Viale Mazzini. Per la conduttrice veneta sarà il primo appuntamento televisivo, dalla settimana successiva inizierà il suo lungo tour de force con il classico appuntamento di Domenica In, la cui prima puntata è prevista per il 19 settembre. La diretta interessata condurrà per la 13esima volta in carriera il contenitore domenicale, la quarta di fila, ma ha fatto sapere come la prossima dovrebbe essere l’ultima.

Riguardo ad Alberto Matano, la sua esperienza televisiva inizia nel 2012 con l’edizione estiva di Unomattina, per poi riprendere l’attività giornalistica, ma dal 2019 viene chiamato per condurre La vita in diretta, dapprima con Lorella Cuccarini, poi la seconda edizione da solo, per la prossima è stato riconfermato. Il rotocalco di Rai Uno avrà inizio martedì 14 settembre, 3 giorni dopo il Premio Agnes.

La nuova avventura televisiva

Avverrà dunque sabato 11 settembre la serata dedicata alla memoria dello storico giornalista Biagio Agnes, proprio nell’anno in cui ricorre il decimo anniverario della morte, avvenuta il 30 maggio 2011. Successivamente, la Rai ha deciso di intitolargli il prestigioso premio in suo nome, divenendo un appuntamento fisso nelle serate Rai di fine estate, come accadrà anche quest’anno.

Come era avvenuto nell’ultima edizione, Mara Venier è stata confermata alla conduzione insieme ad Alberto Matano, in quella precedente la serata era arrivata in un altro periodo, vale a dire inizio dicembre, a distanza di 9 mesi, la conduttrice veneziana ed il giornalista calabrese si ritroveranno su Rai 1. Il Premio Agnes avrà sede a Napoli, la collocazione sarà in seconda serata, ma essendo la data prevista quella dell’11 settembre, nel prime time vi sarà una serata speciale a cura di Monica Maggioni per ricordare il 20esimo anniversario del crollo delle torri gemelle.