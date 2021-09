Amici, Alessandra Celentano gela Raimondo Todaro: “La danza è una e forse lo capirebbe”

A breve andranno in onda le puntate della nuova edizione di Amici. Pare che ci saranno tante novità, come per esempio l’ipotetico arrivo da Ballando con le stelle di Raimondo Todaro. La maestra di ballo Alessandra Celentano ha espresso un suo pensiero sulla faccenda e molti hanno notato un velato attacco.

Alessandra Celentano, un pilastro del talent show

Alessandra Celentano è una presenza costante nel programma condotto da Maria De Filippi. Spesso è stata al centro delle critiche per il suo metodo di insegnamento. L’anno scorso ha dato del filo da torcere a Lorella Cuccarini sulle allieve Martina Miliddi e Rosa Di Grazia. Come se non bastasse ha mandato via dalla sala prove Elena D’Amario per aver difeso la seconda. Se alcuni non sono d’accordo con il suo modo di agire, altri credono che faccia bene. Con l’allieva Serena Marchese era rigida, ma era contenta di lavorarci perché vedeva in lei un grande talento. Sicuramente ne vedremo delle belle nella nuova edizione. Su Twitter ha voluto lasciare un messaggio inerente al possibile arrivo di Raimondo Todaro ad Amici. Come al solito ha fatto ricorso all’ironia per esprimere il suo pensiero.

“A me piacerebbe se partecipasse come professore”

I telespettatori ricorderanno sicuramente che il ballerino di Milly Carlucci è stato chiamato in una puntata della precedente edizione per dare dei giudizi alle esibizioni dei ragazzi nella fase del Serale. Probabilmente i voti che ha assegnato non saranno stati graditi dalla Celentano, dunque ha lasciato intendere di non approvare la sua idea di danza. Da qualche ora ha scritto un messaggio con un ipotetico velato attacco: “Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe se partecipasse come professore perché ‘la danza è una’ e forse lo capirebbe. Maria perché non prenderlo?”. Il suo commento è stato preso e inserito nella pagina ufficiale di Amici. In poco tempo ha ricevuto dei like e dei commenti e tra questi non è passato inosservato quello di Peppe Vessicchio. Quest’ultimo ha mostrato entusiasmo nella notizia di un ipotetico arrivo di Todaro nello studio. I telespettatori sanno che nel corpo dei ballerini professionisti c’è Francesca Tocca, ovvero l’ex moglie. Qualcuno potrebbe pensare a una sorta di tensione nell’aria, ma in realtà sono rimasti in buoni rapporti per amore della figlia.

Un gesto della maestra ha creato polemiche

Tempo fa la Celentano ha fatto parlare di sé per un like che ha lasciato a un commento in cui un utente social si è scagliato contro Amici. Il motivo? L’eliminazione inaspettata del ballerino Tommaso Stanzani nella terza puntata del Serale. “Dovremmo dare un segnale forte. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate?”. Con il like la Celentano ha fatto capire chiaramente di appoggiare un simile malcontento.

