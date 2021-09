Amici, Aka7even snobba la convivenza con Deddy: “Non ha tanto senso”

Aka7even e Deddy sono due giovani cantanti che hanno ottenuto la popolarità partecipando all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Avevano comunicato che sarebbero andati a convivere, ma pare che le cose siano cambiate. Ecco cosa è successo.

Convivenza saltata per Deddy e Aka7even

I due ragazzi sono subito entrati nel cuore dei telespettatori non solo per il talento canoro, ma anche per la loro personalità. Deddy si è avvicinato alla ballerina Rosa Di Grazia e ha fatto sognare gli italiani per il suo modo di amare. Lo stesso discorso vale anche per Aka7even, il quale ha vissuto dei momenti bui a causa della non corrispondenza di Martina Miliddi. Se all’inizio lei si è buttata a capofitto in questa relazione, poi ha fatto dei passi indietro e con il passare del tempo si è allontanata sempre più dal ragazzo. Adesso è felicemente fidanzata con l’altro cantante Raffaele Renda. Non si nascondono più, in quanto vivono alla luce del sole il loro amore. Aka7even avrebbe ritrovato il sorriso accanto a un’altra, però per ora non si sa nulla sul suo conto. Per il momento si sta godendo il successo meritato, come del resto sta facendo Deddy. Avevano detto ai fan che sarebbero andati a vivere insieme. Nelle ultime ore è stato Aka7even a riferire un cambio programma. Ecco il motivo.

“Andare a vivere a Roma non ha tanto senso”

“Abbiamo due percorsi differenti e per me andare a vivere a Roma non ha tanto senso”, ecco la risposta che ha dato a un utente social. In effetti nella capitale italiana non ha la casa discografica, la famiglia e gli amici su cui poter contare. Inoltre ha aggiunto che probabilmente andrà a vivere a Milano o a Mantova. Molti hanno pensato che probabilmente c’è stato un qualcosa che li ha allontanati. In realtà tra loro le cose vanno più che bene punto. Infatti Aka7even ha ironizzato dicendo che la porta di casa sua sarà sempre aperta per Deddy: “Quando vorrà venire a trovarmi, sono pronto sfidarlo in una gara di cucina”. Ciò dimostra che il loro rapporto non è stato compromesso da alcun problema.

Leggi anche -> Amici, spunta una foto da giovanissima della professoressa Alessandra Celentano: ecco com’era

Loca, il tormentone dell’estate

La maestra Anna Pettinelli discuteva spesso con Rudy Zerbi sostenendo che il brano di Aka7even Loca sarebbe diventato il tormentone dell’estate. Così è accaduto, ragion per cui il ragazzo sta girando l’intera Italia con il suo tour. Nonostante stia circolando la voce di un’ipotetica fidanzata, da poco si è mostrato in pubblico in compagnia di Rosa Di Grazia. Sono soltanto amici, anche perché il gossip vede nuovamente Deddy e Rosa sotto i riflettori per un ipotetico ritorno di fiamma.

Leggi anche -> Tish irriconoscibile sui social: come si è mostrata l’ex di Amici