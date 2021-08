Tish irriconoscibile sui social: come si è mostrata l’ex di Amici

Ricordate la cantante Tish, protagonista di Amici 18, che stregò i telespettatori di Maria De Filippi? Eccola oggi con un nuovo look e una carriera avviata nella musica.

La cantante Tish

Lei è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione 2018 del talent show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici. Ma che fine ha fatto Tish? All’anagrafe Tijana Boric, origini serbe, la cantante e polistrumentista che stregò i telespettatori, oggi continua la sua carriera ed ha anche cambiato il suo look. Nel talent era anche conosciuta per il suo look stravagante, come le lentiggini disegnate o l’outfit quasi dark.

In uno scatto pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Tish si è mostrata in un post in versione naturale, acqua e sapone ed ha conquistato tutti i suoi followers. Poco make-up, capelli ricci e liberi, la cantante sembra aver trovato decisamente il suo look giusto. Tantissimi i messaggi dei fans di complimenti, come del resto i likes e le reactions ricevute al post.

La carriera di Tish

Forte personalità, molti telespettatori ricorderanno Tish – oltre che per la sua voce – per i suoi scontri con alcuni compagni di scuola, come Giordana Angi. Quell’edizione, poi, che vide Tish arrivare quinta, fu vinta da Alberto Urso. La cantante, però, si aggiudicò una borsa di studio di Banca5. Con la Sony Music Italia, Tish ha pubblicato il suo primo album, con 5 inediti in inglese e due brani presentati ad Amici, Wicked Games e Vedrai Vedrai.

Nell’ottobre del 2020, ha pubblicato il singolo Rido male, primo in lingua italiana. In una recente intervista rilasciata a Coming Soon, Tish ha parlato della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi: “Amici mi ha dato tanto, è stata una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere sia a livello umano che artistico… Il mio percorso è stato davvero lungo, sono entrata all’inizio del programma. Sono davvero felice di aver fatto parte della storia di Amici”.