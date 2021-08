Isabella Ricci, il look per il mare sconvolge tutti: come si è mostrata la dama di Uomini e Donne

L’ex dama di Uomini e Donne – in attesa di scoprire o meno un suo ritorno nel programma – Isabella Ricci, si gode qualche giorno di relax al mare. Ecco lo scatto pubblicato sui social.

Il ritorno di Isabella Ricci

Dal prossimo lunedì 13 settembre riparte l’attesissima nuova stagione – la ventesima – dell’amato programma cult del daytime di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Le prime puntate sono state già registrate, ma sono ancora incerti i nomi di alcuni tronisti. In particolare per il trono over. Dopo le voci di un addio è stata confermata la presenza dell’ormai protagonista dello show, Gemma Galgani.

Potrebbe presto fare il suo ritorno negli studi di Cologno Monzese Isabella Ricci. L’ex modella ha conquistato i telespettatori con la sua eleganza, prendendosi anche i complimenti degli opinionisti del programma Gianni Sperti e Tina Cipollari. Chi non potrebbe gradire un suo ritorno sembra essere proprio Gemma. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, la dama torinese ha dichiarato: “Nel caso molto ipotetico di una sua chiamata, le direi semplicemente, ‘Benvenuta nel 2021’, visto che ora mi sembra abbia superato la sua timidezza, la sua perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, è diventata molto attiva!”.

Leggi anche —–> Il Paradiso delle Signore e l’addio di Achille Ravasi: perchè è andato via, la verità

La bella dama ex modella di fama internazionale

Come rivelato nel corso della trasmissione da Tina Cipollari, Isabella Ricci, in passato, è stata una notissima modella ed ha calcato le più grandi passerelle internazionali. Sul suo account Instagram ufficiale, l’ex dama di Uomini e Donne si mostra in tutta la sua bellezza.

Leggi anche —–> Terribile lutto per Sharon Stone: nella notte si è spento il nipotino di 11 mesi

Scatti che però rappresentano anche la sua quotidianità, come questo in vacanza in Emilia-Romagna. Post che piacciono molto ai suoi followers, che apprezzano lo charme, ma anche la semplicità di Isabella Ricci.