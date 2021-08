Terribile lutto per Sharon Stone: nella notte si è spento il nipotino di 11 mesi

L’attrice Sharon Stone ha rivelato che suo nipote River è venuto a mancare nella notte. Le condizioni di salute del piccolo sono peggiorate nelle scorse ore.

Le parole di Sharon Stone

Terribile lutto per l’attrice Sharon Stone, una delle più grandi star mondiali del cinema. Il nipotino River Stone, da qualche tempo ricoverato, è venuto a mancare qualche ora fa. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte. Ad annunciare la drammatica notizia è stata la stessa attrice americana con un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, in cui si vede il piccolo giocare, con scritto la data di nascita e di morte. Il prossimo 8 settembre, River avrebbe compiuto un anno.

Nei giorni scorsi, Sharon Stone, aveva postato sui social un appello accorato ai suoi fans, rivelando la malattia del piccolo River. Ed aveva aggiunto: “Serve un miracolo, per favore pregate per lui”. L’attrice, che era impegnata per uno spot di Dolce & Gabbana a Venezia, era subito tornata negli Stati Uniti, dopo che le condizioni di salute del piccolo si erano aggravate.

Il piccolo River

River, nipotino di Sharon Stone, era figlio del fratello minore dell’attrice Patrick e di sua moglie Tasha. Da quanto si apprende dai media d’oltreoceano, il piccolo soffriva di un’insufficienza multiorgano, una sindrome sistemica caratterizzata dall’insorgenza acuta di una o più alterazioni delle funzioni degli organi.

Al momento i genitori del piccolo River non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Tantissimi, in queste ore, si stanno stringendo intorno all’attrice e alla sua famiglia per il terribile lutto. Un momento davvero drammatico per la famiglia Stone. Nei mesi scorsi, a seguito di complicazioni dovute al Covid, aveva perso la vita la nonna dell’attrice, Eileen Mitzam. La sorella di Sharon Stone, Kelly, ha rivelato di essere affetta dal Lupus, mentre nell’agosto scorso, la mamma dell’attrice, Dorothy, aveva subito due attacchi al cuore.