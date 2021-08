Non è l’arena, spostamento del programma: quando si potrà vedere in Tv

L’ultima decisione di La 7 è stata quella di modificare la messa in onda di Non è l’Arena, il talk ha infatti subito uno spostamento, andiamo a vedere quando si potrà vedere in tv durante la settimana, il programma condotto da Massimo Giletti.

I trascorsi della trasmissione

Dopo quasi 30 anni in Rai, Massimo Giletti lascia l’azienda pubblica per affrontare una nuova avventura. Nei suoi trascorsi a Viale Mazzini aveva iniziato da giornalista, a lui aveva creduto molto Gianni Minoli, poi aveva abbandonato tale carriera per intraprendere quella del conduttore, andando a presentare ben 5 edizioni de I fatti Vostri, per poi dal 2013 ritagliarsi uno spazio importante all’interno di Domenica In, conducendo L’Arena, diventando poi una trasmissione a parte.

Terminata la lunga militanza in Rai, proprio per continuare l’ultima sua esperienza, il suo passaggio su LA7 si apre con Non è L’Arena, il talk è stato inserito nel palinsesto dell’emittente la domenica sera, nonostante la ricca concorrenza, riscontrando buoni risultati in termini di ascolto, anche se non sono mancate le polemiche.

La nuova messa in onda di Non è l’arena

Dopo 4 edizioni, l’ultima delle quali terminata lo scorso 13 giugno, il nuovo appuntamento avrà un altro collocamento, non sarà più trasmesso la domenica sera, ma verrà spostata al mercoledì, la decisione è stata presa dallo stesso Giletti insieme ai vertici della rete ed ai responsabili della trasmissione. Tale soluzione è stata adottata per cercare un taglio giornalistico diverso rispetto al passato, aumentando l’aspetto delle indagini, nuovo obiettivo dell’anchorman piemontese.

Si mira dunque a chiarire diversi aspetti delle varie indagini, rendendolo più simile a certi versi a Report di Rai 3, diminuendo dunque le discussioni in studio, le quali però non mancheranno. Prodotto da Freemantle, la trasmissione è stata ideata dallo stesso Giletti, con la regia di Giovanni Caccamo; la quinta edizione di Non è l’Arena sarà trasmesso in autunno, non si conosce ancora la data della prima puntata, ma sarà certamente di mercoledì, questo il giorno in cui è stato collocato il programma di La7.