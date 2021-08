Amici, l’ex insegnante di danza papà per la seconda volta: il dolce annuncio

Sicuramente tutti ricorderete Kledi, il bravissimo ballerino che ha preso parte ad alcuni dei programmi condotti da Maria De Filippi, quali C’è posta per te e il talent show Amici.

Kledi, da quando era solo un bambino, ha sempre coltivato la sua grande passione per la danza. Tra un impegno lavorativo e l’altro, nel 2018 il ballerino ha sposato Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di yoga. Dal loro matrimonio, nel 2016 è nata la piccola Lea e, solo qualche giorno fa, esattamente il 29 agosto, è arrivato anche Gabriel, il secondogenito della coppia. Ecco come Kledi ha deciso di comunicare ai fan la nascita del suo bambino.

La famiglia si allarga

Tutti sappiamo quanto possa essere difficile conciliare carriera e vita privata. Alcune persone scelgono di dedicarsi in maniera totale all’una o all’altra cosa; altre, invece, decidono di lasciare spazio nella propria vita per entrambe. Kledi Kadiu, il ballerino albanese che grazie al suo sorriso coinvolgente e al suo innato talento ha conquistato milioni di telespettatori, ha deciso di condividere la propria vita e i propri successi lavorativi con Charlotte, la donna con la quale, nel 2018, è convolato a nozze. Kledi e Charlotte, già genitori della piccola Lea, nove mesi fa hanno deciso che era giunto il momento di allargare ulteriormente la famiglia. A tal proposito, nel primo pomeriggio del 29 agosto, è stata annunciata la nascita dell’ultimo arrivato, Gabriel.

Kledi ha deciso di condividere la sua gioia su Instagram, pubblicando questo bellissimo scatto sul proprio account ufficiale. Congratulazioni! E benvenuto al piccolo Gabriel!

L’amore per la danza

Oltre a essere un marito amorevole e un papà premuroso, Kledi Kadiu è anche un bravissimo e talentuoso ballerino. Nato a Tirana nel 1974, Kledi manifesta fin da subito una grande amore per il ballo. Grazie alla sua determinazione e allo stile inconfondibile, il ballerino entra all’Accademia nazionale di danza, dove conseguirà il diploma nel 1992.

Il 1996, anno della sua prima apparizione televisiva, per Kledi ha rappresentato il momento della svolta: dal 1997, infatti, la sua carriera ha preso il volo, diventando primo ballerino di famosi programmi quali Buona Domenica, C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi (talent nel quale, successivamente, ha anche ricoperto il ruolo di docente). Dopo aver raggiunto il grande successo, Kledi decide di aprire una scuola di danza tutta sua e, nel 2004, nasce a Roma la Kledi Dance. Nel 2005 Kledi stupisce tutti. In che modo? Approdando anche nel mondo del cinema. La sua prima esperienza cinematografica lo ha visto recitare nel film Passo a due (con la regia di Andrea Barzini e le coreografie di Mauro Mosconi), a cui sono seguiti La cura del gorilla, con Claudio Bisio, e la fiction Ma chi l’avrebbe mai detto con Ornella Muti e Katia Ricciarelli.

Successivamente a queste e tante altre esperienze nel mondo dello spettacolo, da alcuni anni Kledi è impegnato nella divulgazione dell’arte della danza e nell’organizzazione di stage e workshop per ballerini provenienti da tutta Italia.