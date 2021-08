Fatima Trotta torna in tv e sbarca a Mediaset: ecco dove la vedremo

A settembre, Italia 1 proporrà un nuovo programma, si tratta di Honolulu, alla cui conduzione vi saranno Fatima Trotta da una parte e Francesco Mandelli dall’altra, ecco di cosa si tratta e quando andrà in onda.

La nuova avventura dei due conduttori

Nelle prossime settimane su Italia 1 verrà trasmesso il programma comico Honolulu, a condurre le serate divertenti della trasmissione vi sarà Fatima Trotta in compagnia di Francesco Mandelli. Per quanto riguarda l’attrice campana, si tratta del suo esordio a Mediaset, dopo i trascorsi in Rai, quando debutto molto giovane nell’edizione 2005 de I raccomandati, per poi condurre Made in Sud, prima su Comedy Central, passando per Mtv ed infine proprio sulla tv pubblica, nel 2016 è invece stata concorrente a Tale e quale show.

Insieme a lei ci sarà Francesco Mandelli, anche l’attore lombardo farà il suo esordio a Mediaset, dopo i tanti anni a MTV in vari vesti, il suo successo principale riguarda la Serie tv comica I soliti idioti, in cui è stato protagonista in coppia con Fabrizio Biggio, da cui è poi nata l’idea del film. Ha recitato inoltre in una decina di produzioni cinematografiche, esordendo nel 1999 in Tutti gli uomini del deficiente, passando negli anni successivi a Generazione 1000 euro, Natale col boss, fino a Bene ma non benissimo, dove si misura per la prima volta nel ruolo di regista.

Di cosa tratterà Honolulu

L’inedita coppia andrà a condurre il programma comico Honolulu, nato per sostituire Colorado, in quanto la nota trasmissione di cabaret Mediaset hadovuto interrompere nel 2020 le lavorazioni per la 15esima edizione per i motivi attinenti alla pandemia. Ragion per cui, la stessa società di produzione ha deciso un cambiamento momentaneo, affidandosi ad un nuovo contenitore televisivo.

La trasmissione sarà all’insegna dell’intrattenimento e del buon umore e vedrà diversi comici cimentarsi sul palco, anche se non si conoscono ancora i nomi di chi sarà presente, potrebbero esserci i Panpers, la coppia piemontese saranno infatti tra i responsabili del progetto insieme a Chicco Sfondrini. Honolulu sarà trasmesso in prima serata su Italia 1 nel mese di settembre, si attende l’ufficialità riguardante il giorno della settimana in cui verrà inserito in palinsesto.