Un Posto al Sole, anticipazioni lunedì 30 agosto: Silvia è nei guai

In attesa del nuovo episodio di Un Posto al Sole, in onda nella prima serata di lunedì 30 agosto su Rai 3, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che colpiranno Palazzo Palladini.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera di maggiore successo che a distanza di più di 20 dalla prima puntata continua a conquistare milioni di spettatori affezionati ai protagonisti e affascianti dalle intriganti trame degli episodi. Inoltre la serie, nel corso delle stagioni, si è sempre distinta per la capacità di intrecciare tematiche legate all’amore e temi di importanza sociale come bullismo, razzismo e dipendenze

Niko è distrutto

Nel nuovo episodio, Niko si trova ad affrontare ancora una volta delle difficoltà con Susanna. La ragazza, infatti, ha fatto un’importante dichiarazione a Poggi cogliendolo totalmente alla sprovvista. Le parole di Picardi colpiranno il cuore di Niko che confuso non potrà fare a meno di rivolgersi alla sorella, Angela. La donna, capendo che il fratello sta attraversando un momento davvero difficile, deciderà di intervenire e sarà determinante per ristabilire la serenità.

La doppia vita di Silvia

Silvia convinta di dover prendere una decisione, confesserà i suoi sentimenti per Giancarlo a Mariella, la quale non si sbilancerà lasciando la donna nella sua indecisione. Data la situazione, Graziani deciderà comunque di frequentare Giancarlo in gran segreto, dando il via a una doppia vita in attesa di prendere una decisione definiva. Riuscirà, la direttrice de Il Vulcano, a fare una scelta prima di essere scoperta?

La delusione di Jimmy

Nel frattempo Rossella è impegnata a studiare per superare il concorso della specializzazione e nulla sembra poterla fermare. Mente Jimmy si trova ad affrontare la prima delusione d’amore, infatti il giovane Poggi prova a attirare le attenzioni di Cristina, che, però, non sembra essere interessata.