Ex gieffina e conduttrice si scaglia contro Barbara D’Urso: “Quanto può essere bugiarda una persona?”

Vi ricordate di Aida Nizar? L’esuberante giornalista e showgirl spagnola che partecipò alla quindicesima edizione del Grande Fratello Nip? Negli ultimi giorni, la donna è tornata a far parlare di sé anche in Italia, lanciando delle accuse nei confronti della conduttrice Barbara D’Urso.

Chi conosce il personaggio, sicuramente ricorderà lo scompiglio che Aida portò all’interno del reality e in tutti i salotti televisivi nei quali è stata invitata. In Italia, chi ha dato più spazio alla showgirl spagnola è senza dubbio stata Barbara D’Urso. Tra le due donne, a detta loro, c’è sempre stato un rapporto di sincera amicizia, ma nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Le accuse di Aida

Aida Nizar, nel corso di tutte le sue apparizioni tv in Italia, non è sicuramente passata inosservata. La giornalista spagnola, infatti, è diventata “famosa” per la sua eccessiva autostima, definendo la sua una vita grandiosa e bellissima. Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, Barbara D’Urso – la quale ha condotto l’edizione del reality a cui Aida ha partecipato – ha voluto la Nizar come ospite ricorrente all’interno dei suoi programmi.

Fino a qui tutto bene, ma nelle ultime ore il famoso portale DavideMaggio.it ha portato alla luce le accuse che Aida, tramite il suo account Instagram, ha rivolto nei confronti di Barbara D’Urso: “Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa, le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola! Ma nella vita esiste il karma e tutto torna indietro… ve lo assicuro”.

Anche in questo caso, tuttavia, la Nizar non ha perso l’occasione di esaltare, nonostante lo sgarbo subito, le sue innumerevoli doti. La giornalista, infatti ha continuato il suo sfogo: “Tutti conoscete la mia grandiosa vita e la mia capacità di reinventarmi”.

Il motivo dello scontro

Dopo aver dato della bugiarda alla sua amica/nemica Barbara D’Urso, Aida Nizar decide di scendere ulteriormente nei dettagli e svelare il motivo per il quale si è scagliata contro la conduttrice partenopea: “Lei mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ma tu perché non vuoi?’. Io le ho detto: ‘Perché io voglio fare Le Iene, io voglio essere un’inviata, io voglio dare una mano alle persone.'”

Infine, Aida svela quali sarebbero state le promesse ricevute e, successivamente, non mantenute, in un altro estratto dello sfogo riportato da DavideMaggio.it: “Non voglio continuare a essere giornalista, a fare soltanto quella roba nella tv, bucare lo schermo… io volevo di più. Questo è stato l’accordo. […] E loro: ‘Ti prometto che sarai inviata del mio programma’. Infatti abbiamo anche fatto il provino, con tantissimo successo, all’aeroporto”.

Nonostante, quindi, Aida sostenga di non nutrire alcun rancore nei confronti di Barbara, continua a reputarsi molto delusa dall’atteggiamento che la conduttrice ha avuto nei suoi riguardi. Anche se, a detta della Nizar, tutta l’Italia acclama il suo ritorno, sembra che, almeno per il momento, non ci sia posto per Aida nei programmi della nostra tv.