Claudia Gerini è di nuovo single: il suo (ormai ex) compagno beccato in dolce compagnia

Claudia Gerini è una bellissima e bravissima attrice italiana. Purtroppo pare che sia di nuovo single dopo due anni di fidanzamento con un imprenditore. Non ha dato lei la notizia, ma ci ha pensato una nota rivista settimanale. Ecco cosa è stato divulgato.

La carriera di Claudia Gerini

Nata a Roma il 18 dicembre 1971, Claudia Gerini è una famosa attrice italiana. All’età di 13 anni ha vinto il concorso di bellezza Miss teenager e ciò le ha permesso di scalare la vetta del successo. E’ entrata a far parte del cast di Non è la Rai e per dedicarsi alla recitazione ha abbandonato gli studi universitari e la scuola di danza. Ha ha avuto anche dei ruoli cinematografici, in quanto è diventata famosa grazie ad alcuni film: Sono pazzo di Iris Blond, Viaggi di nozze, Fuochi d’artificio, La passione di Cristo e La Terra. Tutta colpa di Freud e Indovina chi viene a Natale sono i film che le hanno garantito una nomination al Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista. Il suo curriculum è vasto, dunque merita di essere uno dei pilastri nel mondo dello spettacolo italiano. Per quanto riguarda la vita privata pare che sia tornata single. Ecco le foto di una rivista che lo confermerebbero.

L’addio inaspettato: terzo incomodo?

Claudia Gerini ha avuto due figlie: Rosa, frutto del matrimonio (arrivato al capolinea nel 2004) con Alessandro Enginoli, e Linda. Quest’ultima è nata dall’amore che ha legato per anni l’attrice a Federico Zampaglione, ovvero il cantante dei Tiromancino. Anche questa relazione è terminata nel 2016. In un secondo momento è stata fidanzata con Simon Clementi. Estraneo al mondo dello spettacolo, nella vita è un imprenditore, nonché proprietario di un bar a Ponte Milvio. Gestisce anche un portale online di Booking, dunque è specializzato nel settore dei soggiorni. Purtroppo dopo due anni d’amore si sono lasciati e a rivelare questa notizia ci ha pensato il settimanale Diva e Donna. L’uomo è stato visto in compagnia di un’altra a Formentera. Sì sa solo che si chiama Fabrizia e sembra che lo abbia stregato del tutto. Infatti sono state pubblicate delle foto in cui si abbracciano e si baciano sotto il sole estivo.

Leggi anche -> Claudia Gerini e la separazione da Federico Zampaglione, perché è finita: “Ci siamo resi conto...”

Il motivo avvolto nel manto del mistero

Non sono ancora chiari i motivi che hanno messo la parola fine alla loro storia d’amore. Se alcuni parlano di tradimento, altri credono che si siano lasciati già da un po’. Sono solo supposizioni, dato che Claudia Gerini è nota per tenere lontano dai riflettori la sua vita privata. I fan speravano che fosse quello giusto, anche perché la loro beniamina aveva confessato di voler avere un altro figlio e lui sembrava essere la persona giusta con la quale progettare un futuro. Per il momento non ci sono aggiornamenti.

Leggi anche -> Can Yaman a Roma per lo spot De Cecco: Claudia Gerini approva così!