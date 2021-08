Avete mai visto la bellissima casa di Romina Carrisi? Ecco dove vive la figlia di Albano e Romina Power

La figlia di Albano Carrisi e Romina Power, Romina Carrisi, è molto seguita sui social. Ha un profilo Instagram che vanta di tantissimi follower attentissimi a tutto ciò che pubblica. Di recente ha mostrato il suo terrazzo con un arredamento curato nel minimo dettaglio. Ecco le foto.

Romina Carrisi, figlia d’arte dedita alla fotografia Nata a Cellino San Marco nel 1987, Romina Carrisi è nota per essere la figlia di due grandi cantanti del mondo dello spettacolo sia italiano che internazionale. A differenza dei genitori, la ragazza ha una grande passione per l’arte e la fotografia. Ha anche lavorato come modella e ha ottenuto qualche ruolo in qualche film. Del resto tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una bellezza indescrivibile, tratto caratteristico della sua famiglia. Nonostante sia un personaggio pubblico, si sa poco della sua vita privata. In base ad alcuni scatti si può dedurre che sia fidanzata. Non si conosce il volto del fortunato, proprio come la sua splendida dimora nel cuore della capitale italiana. Tuttavia di recente ha condiviso delle foto che ritraggono un angolo paradisiaco della sua abitazione. “Benvenuti nel mio terrazzo Boho nel cuore di Roma!” Il post, pubblicato circa tre giorni fa, ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi. Chiaro segno che Romina Carrisi è molto amata sul web. Dalle foto si può dedurre che ha un terrazzo a dir poco stupendo. Da notare tanti dettagli curati alla perfezione: cuscini, libri, tazzine, vasi con piante, candele. Il tavolino collocato al centro è ideale per fare degli aperitivi pomeridiani e per assistere a dei tramonti imperdibili. Nella didascalia ha riportato le seguenti parole: “Benvenuti nel mio terrazzo Boho nel cuore di Roma! Insieme a Westwing ho scelto colori tenui (aspettando che cresca la glicine) per accompagnare serate con amici o il mio caffè mattutino. Il mood Ibizenco rilassato mi ricorda molto la mia prima quarantena. Che dite? Vi venite a fare un aperitivo con me?!”. L’azienda Westwing è tra le più apprezzate nel mondo dell’Home & Living. Non c’è da stupirsi che sia stata scelta, dato che la figlia di Albano vuole sempre il meglio. Le persone più strette confermano che nella casa spicca un design moderno, anche se nella sala principale c’è un mix tra stile classico e moderno e i colori predominanti sono sia il bianco che il marrone dei mobili in legno.

“Mi destabilizzava essere riconosciuta”

“Volevo fare l’attrice ma ai provini non mi prendevano, mentre venivo invitata continuamente ai talk show. Mi destabilizzava essere riconosciuta, ma non per quello che sapevo o volevo fare”, ecco il motivo che avrebbe spinto Romina a non intraprendere la carriera di attrice. Non a caso al settimanale Chi aveva riferito che essere figlia d’arte non è per niente semplice.

