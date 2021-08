Luciana Littizzetto “tradisce” Fazio: la comica torinese protagonista di un nuovo show

Luciana Littizzetto è una delle donne di spicco del mondo dello spettacolo italiano. Essendo un personaggio pubblico tende sempre a condividere la sua quotidianità sui social. Di recente, per esempio, ha pubblicato un video per annunciare la sua partecipazione a un programma condotto da un personaggio amatissimo dal pubblico. Ecco di chi si tratta.

La carriera di Luciana Littizzetto

Nata a Torino il 24 ottobre 1954, Luciana Littizzetto è un’artista d’eccezione: comica, conduttrice radiofonica e televisiva, umorista, scrittrice, attrice e doppiatrice. Ha in curriculum degno di tutto rispetto. Nel 1984 si è diplomata presso il conservatorio G. Verdi di Torino, nel frattempo si è laureata in Lettere e tra il 1988 e il 1990 ha frequentato una scuola di recitazione all’epoca diretta da Arnoldo Foà. Si è cimentata subito in alcuni spettacoli di cabaret e parallelamente ha iniziato l’attività di doppiaggio presso la Delta film di Gassino Torinese. Nel 1993 ha lavorato anche nel teatro e ha ottenuto un successo planetario. A breve la rivedremo accanto a Fabio Fazio al timone della conduzione di Che tempo che fa. Il pubblico la ama per la sua spiccata simpatia che tende a mostrare davanti alle telecamere anche in alcuni programmi televisivi di Maria De Filippi. Basta pensare a C’è posta per te. Di recente ha anticipato la sua partecipazione a un programma e ha menzionato un noto chef del piccolo schermo. Vediamo di chi si tratta.

“Le regole del Dinner Club erano chiare e io le ho rispettate”

L’uomo in questione non è altro che Carlo Cracco. Cuoco, personaggio televisivo ed astronomo italiano, a breve si cimenterà in una nuova esperienza televisiva. Nel video pubblicato da Luciana Littizzetto è ben chiaro che il programma è Dinner Club. Nella didascalia è stato riportato il seguente messaggio: “Le regole del Dinner Club erano chiare e io le ho rispettate…giusto Carlo Cracco? Dinner Club Italia è in arrivo il 24 settembre su Primevideo.it!”. Nel video tutti i partecipanti si mettono alla prova gustando le prelibatezze proposte dallo chef. Sabrina Ferilli ironizza dicendo che la cosa peggiore che sa fare Cracco è cucinare. In effetti in questo nuovo programma l’uomo si cimenterà anche nella pesca per garantire il meglio ai propri ospiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

Leggi anche -> Luciana Littizzetto in ospedale: come sta la comica torinese dopo l’intervento

Curiosità sul programma

Ci saranno ben sei puntate che andranno in onda a partire dal 24 settembre non solo in Italia, ma anche in altri paesi. Tra i protagonisti ci saranno Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea. In realtà si tratta di una ‘comedy’: ci sarà aria di festa e il cibo unirà tutti a tavola. Cracco si dedicherà alla pesca, agricoltura e sarà sia un cowboy che allevatore. Tra le città italiane che faranno da sfondo alle vicende ci sarà senz’altro Matera. È possibile vedere Dinner Club in streaming per gli abbonati al servizio pay di Amazon prime.

Leggi anche -> Luciana Littizzetto in ospedale: le condizioni di salute della comica di Che Tempo che Fa