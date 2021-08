Beautiful, anticipazioni lunedì 30 agosto: la disperazione di Brooke

Come di consueto anche nel primo pomeriggio di lunedì 30 agosto andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

In onda dal 1987, Beautiful è una delle soap opera di maggiore successo di sempre con all’attivo 33 stagioni per un totale 8552 puntate e una media di 35 milioni di telespettatori al giorno in tutto il mondo.

La soddisfazione di Quinn

Nel nuovo episodio, Quinn torna da Bill per congratularsi dell’ottimo lavoro fatto con Brooke. Una volta arrivata, però, la donna scopre che la Logan si è detta ancora profondamente innamorata di Ridge. Nonostante ciò, la Fuller è comunque soddisfatta, poiché il Forrester, dopo aver origliato la conversazione tra lo Spencer e Brooke non ascoltando la parte finale e quindi non essendo a conoscenza dei sentimenti della donna per lui, è corso da Shauna con cui adesso si trova in camera da letto.

La scoperta di Katie

Ma Ridge non è stato l’unico ad origliare una conversazione, infatti anche Katie nascondendosi riesce ad ascoltare il dialogo tra Quinn e il marito, Bill, scoprendo che l’uomo è ancora profondamente innamorato di Brooke e rimanendo molto ferita dalle sue parole. Nonostante il dolore, Katie deciderà di affrontare lo Spencer chiedendo spiegazioni su quanto affermato davanti a Quinn. Per la coppia sembra non esserci più speranza, tra loro è tutto destinato a finire.

Brooke scopre Ridge e Shauna

Nel frattempo Ridge è pronto per fare sesso con Shauna vendicandosi di quanto crede di aver sentito, ma all’improvviso piomba nella stanza Brooke che non può fare a meno di essere scioccata dalla scena. Il Forrester, invece, sembra totalmente impassibile davanti alla vista della Logan. Secondo le anticipazioni, verranno rivelate le carte in tavola, e la donna proverà a spiegare a Ridge che quanto accaduto è solo un fraintendimento e di essere ancora innamorata di lui. Purtroppo lo stilista sarà accecato dalla rabbia e non vorrà sentire ragioni, ma la Logan tenterà in tutti i modi a convincerlo.