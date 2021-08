Una Vita, anticipazioni lunedì 30 agosto: pesantissime accuse contro Felipe

In attesa del nuovo episodio di Una Vita in onda nel primo pomeriggio di lunedì 30 agosto, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che coinvolgeranno gli abitanti di Acacias.

Trasmessa dal 2015, Una Vita è una delle telenovela di maggiore successo degli ultimi anni in cui ha conquistato milioni di telespettatori in Spagna, paese in cui è stata ideata, e in Italia. Nonostante la comunicazione ufficiale della chiusura della serie, fatta nei mesi scorsi, Una Vita continua a intrattenere il pubblico a casa curioso di scoprire il finale riservato ai protagonisti.

Felipe è sconvolto

Dopo essere venuto a conoscenza della perdita del bambino da parte di Genoveva, Felipe è sconvolto: per la seconda volta gli è sfumata sotto gli occhi l’occasione di diventare padre. Inoltre l’avvocato è assalito dai sensi di colpa, poiché poco prima che la Dark Lady fosse colta dal malore, la stava aggredendo verbalmente credendo che fosse responsabile dell’omicidio di Marica.

Felipe affoga il dolore nell’alcol

L’Alvarez-Hermoso sopraffatto dal dolore, decide di affogare il suo dispiacere nell’alcol arrivando a bere tanto da ubriacarsi. Per sua fortuna non è solo, infatti a tenerlo d’occhio ci pensa Laura, che è sempre stata al suo fianco non abbandonandolo mai nemmeno nei momenti più difficili e di certo non ha intenzione di farlo adesso.

La notte di Felipe e Laura

Passata la sbronza, Felipe si risveglia nel letto con al suo fianco proprio Laura, senza vestiti. L’avvocato, a causa dell’alcol non ricorda come siano andate le cose, ma teme di aver passato la notte con la donna. Purtroppo per l’Alvarez-Hermoso, Laura conferma il suo timore aggiungendo un particolare non indifferente, infatti la donna afferma che il rapporto sessuale non è stato consensuale. Inoltre la giovane riporta la violenza subita a Genoveva la quale non può fare a meno di sbattere fuori di casa Felipe.