Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 agosto: Rocco rischia di perdere un’importante occasione

Come di consueto il pomeriggio di lunedì 30 agosto su Rai 1 sarà accompagnato da un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni sulla puntata.

In attesa della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in arrivo lunedì 13 settembre, continua il ripasso su Rai 1 che sta intrattenendo ogni giorno milioni di telespettatori e conquistandone di nuovi.

Tra Marta e Vittorio qualcosa non va

La vita di coppia di Marta e Vittorio non procede per il meglio, tra i due c’è qualcosa che non va. Nonostante ciò il lavoro del Paradiso non ne risente, Vittorio è convinto che presto tutto si sistemerà, per questo motivo continua a lavorare sodo e a impegnarsi per il successo del negozio. L’idea della vetrina vivente con la modella manichino che indossa la nuova collezione di bikini, si è dimostrata vincente e ha attirato tanti nuovi clienti.

Rocco rischia di perdere un’occasione

Nel frattempo, Rocco, dopo aver vinto la gara ciclistica ed essersi messo in mostra, viene avvicinato dal direttore di un importante squadra di professionisti che gli propone di incontrarsi per un colloquio. Nonostante la grande occasione, il giovane appare confuso e indeciso. Questo suo strano atteggiamento potrebbe essere causato dal dover ufficializzare il suo fidanzamento con Maria parlando con il padre della ragazza.

Armando e Gloria sempre più vicini

Armando e Gloria, dopo aver scoperto il responsabile della truffa al Paradiso, sembrano essersi avvicinanti. Inoltre, il giovane, dopo aver conosciuto parte della storia della ragazza, si sente ancora più vicino a lei. Questa situazione suscita la gelosia di Agnese, infastidita dalla sintonia tra Ferraris e Moreau. Presto, la giovane, però si dovrà ricredere, infatti Armando continua ad essere profondamente innamorato di lei.