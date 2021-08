Alessandro Gassmann, conoscete suo figlio Leo? Ex star di Sanremo

Un attore con una grande carriera costellata di successi: molto sappiamo del figlio d’arte Alessandro Gassmann, ma pochi sanno che il figlio Leo è un cantante noto che ha vinto Sanremo.

Un uomo affascinante dalla voce profonda e dalle notevoli capacità interpretative: stiamo parlando di Alessandro Gassmann, figlio del celebre Vittorio, che ha saputo onorare nel campo della recitazione la pesante eredità paterna.

Il famoso attore non è solo figlio d’arte, ma è anche padre d’arte: dal suo matrimonio con Sabrina, infatti, è nato Leonardo Gassmann, conosciuto come Leo, un giovane talento nel campo della musica.

Leonardo Gassmann, la passione per la musica del figlio Leonardo

Leo ha conquistato i fan grazie alla sua indubitabile bravura, ma anche per la bellezza, che sembra essere un marchio di famiglia: i capelli ricci e il timbro rock sono due caratteristiche che fanno letteralmente impazzire i tanti follower che seguono la sua quotidianità condivisa attraverso il suo profilo Instagram. Il giovane Gassmann si è sempre dichiarato molto orgoglioso dell’ingombrante cognome, ma ha sempre voluto specificare che tutto quello che ha conquistato nella sua vita lo ha conquistato unicamente grazie alle sue doti.

Leonardo è nato a Roma il 22 novembre del 1998 da due bellissimi genitori, Alessandro Gassmann e l’altrettanto celebre attrice Sabrina Knaflitz. Fin da subito ha dimostrato una naturale predisposizione per la carriera musicale e ha cominciato a muovere i primi passi nel campo frequentando il conservatorio per studiare canto e chitarra.

Leo non ha mai voluto sfruttare il cognome del nonno prima e del padre poi e ha deciso di partire dal basso, provando a sfondare grazie ai talent. Si è presentato ai provini di X Factor nel 2018 esibendosi davanti ai giudici con un suo inedito, accompagnato solo dalla sua chitarra. Tanti i riscontri positivi ricevuti e solo in un secondo momento, quando è diventato un concorrente del talent, il pubblico ha scoperto che si trattava del figlio di Alessandro Gassmann.

La vita privata di Leo Gassmann: la relazione con Enula di Amici

Grazie a quest’esperienza il ragazzo è stato scelto per partecipare a Sanremo Giovani 2020 dove ha presentato il suo brano Vai bene così, una canzone originale che mixa cultura italiana e cultura africana. Questa canzone gli è valsa la vittoria nella categoria Nuove Proposte. Dopo aver trionfato sul palco dell’Ariston, Leo Gassmann ha pubblicato il suo primo album Strike e si è lanciato nel mondo del doppiaggio prestando la voce al personaggio di Guy Crood nel film I Croods 2.

Il cantante è molto riservato e preferisce non sbandierare la sua vita privata. Qualche tempo fa è stato paparazzato in compagnia di una misteriosa ragazza che abbiamo poi visto in tv: si tratta di Enula Bareggi, cantante e concorrente dell’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi. Pare che i due abbiano una relazione da circa due anni anche se all’interno del talent di Canale 5 la ragazza si è avvicinata molto ad un collega ballerino. Nella vita di Leo, però, non c’è solo la musica: il cantante coltiva una grande passione per lo sport ed è un accanito tifoso della Roma, proprio come il padre.