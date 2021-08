Il Paradiso delle Signore, anticipazioni martedì 31 agosto: Gabriella abbandona Cosimo?

Come di consueto nel pomeriggio di martedì 31 agosto andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che colpiranno il negozio più famoso di Rai 1.

In attesa della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore prevista per il 13 settembre, i telespettatori possono prepararsi alle nuove vicende con un ripasso delle puntate precedenti facendosi coinvolgere nuovamente nelle affascianti storie d’amore e intriganti trame.

L’indecisione di Rocco

Nel nuovo episodio, Rocco, dopo aver vinto la gara di ciclismo, viene notato dal direttore di una squadra di professionisti che gli propone di fare un colloquio per poi magari avanzare una proposta. Questa situazione, nonostante lo lusinghi, mette in difficoltà il giovane magazziniere che è consapevole del fatto che scegliendo la carriera sportiva potrebbe tardare il suo fidanzamento con Maria. Rocco, prima di prendere una decisione di cui in futuro possa pentirsi, decide di mettere al corrente Armando, il primo ad aver creduto nel suo talento.

Fiorenza non si lascia sfuggire nulla

Nel frattempo, Fiorenza, dopo essere stata privata del proprio posto da vicepresidentessa del Circolo e sostituita con Ludovica, è pronta a riconquistare ciò che e è stato tolto. Infatti la donna non si perde d’animo continuando ad essere molto precisa e puntuale. Inoltre non potrà fare a meno di notare i frequenti incontri tra Ludovica e l’avvocato Gianfranco Finzi, che le fanno sospettare che dietro ci sia qualcosa di poco chiaro. Potrebbe essere la strada giusta da percorrere per ottenere la posizione di rilievo all’interno del Circolo?

LEGGI ANCHE—>Il Paradiso delle Signore e l’addio di Achille Ravasi: perchè è andato via, la verità

Gabriella è in seria difficoltà

Gabriella è molto confusa e preoccupata per l’imminente partenza, infatti la donna a breve dovrà lasciare a Milano per seguire Cosimo a Parigi. Quest’idea non sembra convincere la donna, la quale non vuole lasciare il Paradiso in uno dei momenti migliori della sua carriera da stilista. Inoltre, Gabriella è ulteriormente messa in difficoltà da Vittorio che continua a parlare di futuro e di prossimi progetti.