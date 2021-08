Una Vita Anticipazioni 31 agosto: le accuse di Laura incastrano Felipe

La trama della soap opera spagnola diventa sempre più intricata e si infittisce di colpi di scena: cosa si deve aspettare il pubblico di Una Vita per la puntata di oggi, 31 agosto? Scopriamolo insieme.

Continuano ad andare in onda su Canale 5 le avvincenti puntate della soap opera spagnola di Una Vita. Amore, passione, amicizia, rabbia e vendetta si mescolano sapientemente nelle vicende dei protagonisti di Acacias 38, una zona di Madrid e tengono alta l’attenzione del pubblico da casa. In ogni puntata aumentano i colpi di scena e le suspance dei membri delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios e il tutto avviene sullo sfondo di un ricco palazzo signorile del diciannovesimo secolo.

La tele novela spagnola ha stregato anche il pubblico italiano al punto che, ogni giorno registra sempre maggiore successo di share, andando in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e la domenica alle ore 14,30. Questa volta i telespettatori sono rimasti con il fiato sospeso dalla scorsa puntata per via dell’accusa che la domestica Laura ha mosso contro Felipe, l’avvocato di Calle Acacias, reo di averla violentata. Sarà vero? Lo scopriremo nella puntata di oggi, 31 agosto.

Anticipazioni Una Vita: è vero lo stupro di Felipe?

Nelle scorse puntate gli appassionati di Una Vita si sono trovati di fronte ad una situazione ricca di colpi di scena che ha visto coinvolti Felipe, l’avvocato di Calle Acacias e la domestica Laura.

Felipe vive uno stato emotivo molto delicato ed è ancora frastornato perché, per l’ennesima volta, ha visto la possibilità di diventare padre, svanire. Genoveva, che portava in grembo il figlio dell’avvocato, è stata aggredita verbalmente da Felipe che, inveendo contro di lei, l’accusava di essere l’assassina di Marcia. A quel punto la donna ha avuto un malore e, cadendo a terra, ha abortito.

Lo choc di Felipe per quanto accaduto, e soprattutto i sensi di colpa, lo hanno portato ad affogare i dispiaceri nell’alcool ma per lui i problemi non sono terminati perché deve affrontare una nuova e pesante situazione: la domestica Laura lo accusa di aver subito violenza sessuale.

Laura ‘finge’ di essere stata violentata

Nella puntata di Una Vita, che andrà in onda questo pomeriggio, scopriremo quale piano diabolico c’è dietro l’accusa mossa a Felipe di stupro. Perché la domestica ha ingannato l’avvocato?

In realtà Felipe non ha mai abusato sessualmente di Laura ma è stata tutta una messa in scena organizzata proprio da Genoveva, la donna che portava in gembro il figlio dell’avvocato. Quest’ultima, mossa dalla rabbia per aver abortito per colpa di Felipe, ha così deciso di pagare la domestica per infangare l’avvocato e muovere quest’accusa fasulla contro di lui.

Laura, vendendosi per un ghiotto bottino a Genoveva, ha così servito su un piatto d’argento alla donna la vendetta tanto sperata. Dal canto suo Felipe, però, non riesce a discolparsi perché era ubriaco e così, incredulo, accetta l’accusa e Genoveva lo caccia di casa.

Successivamente si troverà faccia a faccia con la domestica e da lei cercherà di avere delucidazioni, facendo venire a galla la verità della menzogna.