Beautiful, anticipazioni lunedì 31 agosto: lo scontro tra Brooke e Ridge

Nel pomeriggio di martedì 31 agosto andrà in onda su Canale 5 un nuovo episodio di Beautiful, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

In onda dal 1990, prima su Ria 2 e dal 94 su Canale 5, Beautiful è una delle soap opera di maggiore successo del nostro paese con una media giornaliera di 2.8 milioni di telespettatori per puntata appassionati alle intriganti vicende dei protagonisti a ai coinvolgenti intrecci amorosi.

Brooke affronta Ridge

Nel nuovo episodio, Ridge si trova in camera da letto con Shauna, pronto a vendicarsi dopo aver origliato la conversazione tra Brooke e Bill, convinto che la Logan abbia intenzione di tradirlo con lo Spencer. La donna, per fortuna riesce a raggiungere l’uomo prima che i due consumino il rapporto e chiederà spiegazioni anche se alla fine sarà lei a dover convincere Ridge che il suo è stato un fraintendimento dovuto al non aver ascoltato la fine della conversazione in cui Brooke ha rivelato di voler ricostruire ciò che è andato perso proprio con il Forrester. L’uomo si lascerà convincere dalle parole della Logan? I due riusciranno a ricostruire il loro legame?

Shauna potrebbe opporsi

Il rapporto tra Brooke e Ridge, al di là delle reali intenzioni dell’uomo, potrebbe essere ostacolato da Shauna, la quale non vuole lasciare andare l’uomo e perdere la posizione di rilievo conquistata opponendosi quindi all’annullamento del matrimonio. Le anticipazioni ci rivelano che le due donne potrebbero arrivare a scontrarsi per decidere chi debba continuare la propria vita al fianco del Forrester.

Il malefico piano di Quinn

Nel frattempo Quinn è sempre più soddisfatta della riuscita del proprio piano che nonostante non sia andato come previsto a causa del rifiuto ricevuto da Bill da parte di Brooke, ha comunque raggiunto l’obiettivo di allontanare la Logan e Ridge, in modo che quest’ultimo possa restare al fianco della sua amica Shauna. Quali saranno i prossimi passi della Fuller?