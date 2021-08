Ballando con le Stelle, colpaccio per Milly Carlucci: arriva Albano

Dopo le iniziali indiscrezioni, è finalmente arrivata la conferma Albano sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Scopriamo di più.

In onda dal 2005, Ballando con le Stelle è uno degli show più apprezzati e seguiti del panorama televisivo italiano. Il 16 ottobre 2021 avrà inizio la nuova edizione del programma che nei mesi estivi ha incuriosito i fan più accaniti con diverse indiscrezioni sulle novità che saranno presenti a partire da quest’anno.

Le novità di Ballando con le Stelle

Dopo l’annuncio dell’addio di Raimondo Todaro, tra i volti storici dello show condotto da Milly Carlucci, e la conferma dei giudici al tavolo, sono state parecchie le indiscrezioni riguardo ai concorrenti che quest’anno si sfideranno a colpi di danza nella prima serata di Rai 1. Finalmente dopo svariate ipotesi cominciano ad arrivare le prime conferme riguardo ai nomi che faranno parte del cast e viste le premesse si annuncia una stagione decisamente scoppiettante.

Albano a Ballando con le Stelle

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, quindi, ci sarà anche Albano. La conferma della presenza del noto cantante arriva dopo le indiscrezioni circolate durante le settimane passate, da parte del settimanale Di più Tv. Questa notizia conferma Carrisi come una presenza fissa in casa Rai, dopo le importanti esperienze come coach a The Voice Senior al fianco della figlia Jasmine e in veste di Leone a Il Cantante Mascherato.

I concorrenti di Ballando con le Stelle

L’attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle è ancora lunga ma i telespettatori sembrano essere in fermento visti i nomi finora annunciati tra i concorrenti. Infatti l’edizione 2021 dello show di Milly Carlucci prevede un cast stellare composto da: Morgan, Sabina Guzzanti, Mietta, Valeria Fabrizi e l’atleta olimpica Rossella Fiammingo.